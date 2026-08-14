«Ще не бачили найкращу версію». Довбик зробив гучну заяву після переходу в новий клуб

Нападник збірної України Артем Довбик розповів про свій перехід із Роми до Болоньї та пояснив, чому вирішив продовжити кар'єру саме в цій команді.

В інтерв'ю La Repubblica українець зізнався, що розраховує продемонструвати в Італії значно кращу версію себе.

«В Італії ще не бачили найкращу версію Довбика. Сподіваюся та вірю, що покажу її тут. Я відчуваю, що футбол знову може приносити мені задоволення. Все інакше, коли в тебе вірять. Тут я знову відчуваю це, я важливий для Болоньї», — сказав Довбик.

Реклама

Читайте також: Фенербахче оголосив про трансфер зіркового форварда

За словами форварда, інтерес Болоньї до нього виник ще тоді, коли він виступав в Україні.

«Директор Болоньї Марко Ді Вайо телефонував мені ще чотири роки тому, коли я грав за Дніпро. Болонья цікавилася мною, але витрачати багато грошей на нападника, що грав лише в Україні, було ризиковано. Жирона ризикнула, це спрацювало. Цього літа я спілкувався з Ді Вайо та Тедеско і сказав їм: якщо я вам потрібний, якщо впевнені в мені, я йду до Болоньї. Болонья два сезони грала в єврокубках, виграла Кубок Італії провела п’ять-шість сезонів на високому рівні. Для мене це чудовий варіант», — додав Довбик.

Довбик перейшов із Роми до Болоньї на правах оренди.

Напередодні Болонья також підписала Роберто Пікколі, який може стати одним із конкурентів українця за місце в атаці.

Болонья завершила сезон Серії А на восьмому місці й розпочне новий чемпіонат 24 серпня домашнім матчем проти Лаціо.

Раніше ексфутболіст збірної України Та Шахтаря Андрій Воробей назвав переваги переходу Довбика до Болоньї.