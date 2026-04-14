Артем Довбик перейшов у Рому влітку 2024 року (Фото: ФК Рома)

Римляни готуються розлучитися одразу з сімома футболістами, повідомляє Corriere dello Sport.

За інформацією джерела, у списку на вихід опинилися захисники Зекі Челік та Константинос Цимікас, вінгери Стефан Ель‑Шаараві, Лоренцо Вентуріно та Браян Сарагоса, Еван Фергюсон, а також український нападник Артем Довбик.

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Цимікас, Сарагоса та Фергюсон нині виступають за «джаллороссі» на правах оренди. Що стосується Довбика, то він міг залишити клуб ще взимку, але через травму стегна залишився в Римі. Форвард продовжує відновлення після операції й може повернутися на поле наприкінці квітня.

Довбик виступає за Рому з серпня 2024 року, коли перейшов із Жирони за 30,5 млн євро. Його контракт чинний до 30 червня 2029‑го, а Transfermarkt оцінює гравця у 15 млн євро.

У нинішньому сезоні нападник провів 17 матчів, у яких забив три голи та віддав дві результативні передачі.

Рома продовжує боротьбу за місце в Лізі чемпіонів, посідаючи шосту сходинку в Серії А. Наступний матч команда проведе 18 квітня проти Аталанти.

Раніше повідомлялося, що Довбиком активно цікавився турецький Фенербахче.

Також український форвард потрапив у сферу інтересів англійського Ногттінгема, де раніше виступав Олександр Зінченко.

Перед цим повідомлялося, що Довбик потрапив у сферу інтересів двох клубів АПЛ, а Рома готова віддати українця в оренду.

Втім, інсайдер Джанлука ді Марціо заявив, що Артем не збирається залишати Серію А.

Була інформація, що купувати Довбика відмовився Наполі.

Водночас Рома відмовилася продавати Артема в Дженоа, де грає українець Руслан Маліновський, та запропонувала гравця туринському Ювентусу.