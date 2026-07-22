«Так і має бути в демократичній державі». Ексгравець збірної України відреагував на звільнення Сирського

Ексфутболіст опублікував пост в X, в якому позитивно оцінив кадрові зміни та наголосив на ролі українського суспільства у цьому процесі.

«Це дуже важливий крок для України: Сирський більше не є Головнокомандувачем Збройних сил України.

Реклама

Я дуже пишаюся всіма українцями, які не мовчали, виходили на вулиці та не дозволяли владі почивати на лаврах. Саме так і має бути в демократичній державі. Наші серця прагнуть змін. Слава Україні!" - написав Левченко.

Олександр Сирський очолював ЗСУ з лютого 2024 року, замінивши на цій посаді Валерія Залужного.

Увечері 21 липня 2026 року Володимир Зеленський заявив, що Сирський залишає посаду, новим головнокомандувачем стане командувач Об'єднаних сил ЗСУ Михайло Драпатий.

Звільнення Олександра Сирського відбулося на тлі протестів у Києві та інших містах України, які почалися після відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони 16 липня. Ексміністр оборони заявив, що головнокомандувач ЗСУ блокував всі ініціативи його команди та «плів інтриги».