«У мене виявили абсанси»: лідер Баварії вдруге за 3 дні знепритомнів під час матчу

Цього разу футболіст знепритомнів у поєдинку проти Гайденгайма лише через кілька хвилин після виходу на поле.

Як повідомляє BBC, Мусіала розпочав матч на лаві запасних і вийшов на заміну на 61-й хвилині. Незабаром після цього німець опинився на газоні без м’яча, через що медичному штабу довелося терміново втрутитися. Футболіст зумів самостійно залишити поле, однак Баварія була змушена провести зворотну заміну.

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Це вже другий випадок із Мусіалою за три дні. У контрольному матчі проти РБ Лейпциг він вийшов на поле на 81-й хвилині та навіть забив гол, однак згодом втратив рівновагу. Тоді партнер по команді Ісмаель Саїбарі встиг його підхопити та не дозволив впасти.

Після повторного інциденту Мусіала пояснив, що саме сталося. За його словами, у нього виявили тимчасові короткочасні абсанси, спричинені неврологічною дисфункцією.

«Насамперед — зі мною все добре! Я вдячний за ваші повідомлення та підтримку. У мене виявили тимчасові, короткочасні, але такі, що добре піддаються лікуванню, абсанси, спричинені неврологічною дисфункцією. Вони можуть призводити до моментів, які траплялися останнім часом, як-от у матчах проти Лейпцига та Гайденгайма.

Я перебуваю під найкращим медичним наглядом і налаштований дуже оптимістично. Баварія та моє близьке оточення завжди поруч зі мною. Важливо зазначити: жодного додаткового ризику для здоров’я немає. З дозволу лікарів-неврологів я хочу продовжувати жити звичайним життям і віддаватися своїй пристрасті — грі у футбол.

Загалом у мене дуже хороші відчуття, і я на правильному шляху. Водночас прошу з розумінням поставитися до того, що надалі я хочу тримати цю тему лише в колі моїх найближчих людей, клубу та фахівців", — написав Мусіала у своєму Instagram.

Зазначимо, абсанс — короткочасний стан розсіювання уваги або непритомності неврологічного характеру.

Раніше повідомлялось, що турецького журналіста Бурхан Джана Терзі заарештували через фейкову новину про трансфер лідера Баварі Джамаля Мусіали.