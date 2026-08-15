Джамаль Мусіала знепритомнів під час товариського матчу Баварії проти РБ Лейпциг через виснажливу спеку.

Партнер по команді Ісмаель Сайбарі встиг підхопити футболіста, не давши йому впасти на газон, повідомляє The Sun.

Інцидент стався на 83-й хвилині зустрічі, лише через дві хвилини після того, як Мусіала забив гол, зробивши рахунок 3:1. Перед цим Сайбарі віддав йому результативну передачу.

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На відео видно, як Мусіала після забитого м’яча чекав на поновлення гри, але почав виглядати дезорієнтованим і втрачати рівновагу. Сайбарі та Джошуа Кімміх швидко підбігли до нього, а медики вийшли на поле, щоб надати допомогу.

23-річний Мусіала деякий час лежав на газоні без руху. Після того, як медики показали, що ситуація під контролем, футболіста допомогли залишити поле. Вболівальники «Баварії» проводжали його оплесками та скандували його ім'я.

Матч проходив за температури 33 °C. Мусіала також нещодавно повернувся після важкої травми — минулого року він отримав перелом ноги, через який пропустив понад шість місяців і провів лише 15 матчів у чемпіонаті минулого сезону.

У підсумку Баварія перемогла РБ Лейпциг та здобула Кубок Телеком.

Раніше повідомлялось, що турецького журналіста Бурхан Джана Терзі заарештували через фейкову новину про трансфер лідера Баварі Джамаля Мусіали.