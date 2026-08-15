Стало зле через спеку 33 °C: лідер Баварії втратив свідомість після забитого голу — відео

15 серпня, 21:49
Джамаль Мусіала знепритомнів під час товариського матчу (Фото: REUTERS/Angelika Warmuth)

Джамаль Мусіала знепритомнів під час товариського матчу (Фото: REUTERS/Angelika Warmuth)

Джамаль Мусіала знепритомнів під час товариського матчу Баварії проти РБ Лейпциг через виснажливу спеку. 

Читайте також:
36 голів у Бундеслізі: Гаррі Кейн удруге отримає Золоту бутсу — відомі дата та місце церемонії

Партнер по команді Ісмаель Сайбарі встиг підхопити футболіста, не давши йому впасти на газон, повідомляє The Sun.

Інцидент стався на 83-й хвилині зустрічі, лише через дві хвилини після того, як Мусіала забив гол, зробивши рахунок 3:1. Перед цим Сайбарі віддав йому результативну передачу.

Реклама

На відео видно, як Мусіала після забитого м’яча чекав на поновлення гри, але почав виглядати дезорієнтованим і втрачати рівновагу. Сайбарі та Джошуа Кімміх швидко підбігли до нього, а медики вийшли на поле, щоб надати допомогу.

https://twitter.com/sokakkedisitv/status/2088691960676581526

23-річний Мусіала деякий час лежав на газоні без руху. Після того, як медики показали, що ситуація під контролем, футболіста допомогли залишити поле. Вболівальники «Баварії» проводжали його оплесками та скандували його ім'я.

Матч проходив за температури 33 °C. Мусіала також нещодавно повернувся після важкої травми — минулого року він отримав перелом ноги, через який пропустив понад шість місяців і провів лише 15 матчів у чемпіонаті минулого сезону.

У підсумку Баварія перемогла РБ Лейпциг та здобула Кубок Телеком.

Читайте також:
«Має найбільше фінансових можливостей». Тренер Баварії назвав найсильнішу лігу світу та поставив Бундеслігу на друге місце

Раніше повідомлялось, що турецького журналіста Бурхан Джана Терзі заарештували через фейкову новину про трансфер лідера Баварі Джамаля Мусіали.

Редактор: Анастасія Апетрі

Теги:   Футбол Баварія (Мюнхен) Бундесліга

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies