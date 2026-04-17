«У мене течуть сльози». Буффон емоційно відреагував на трагічну смерть відомого воротаря

Буффон зробив емоційне звернення, у якому зізнався, що ця новина стала для нього великим ударом, Corriere Dello Sport.

«Дорогий Алекс, слова зараз зайві. У мене течуть сльози, тому що я втратив друга і людину, якою завжди захоплювався», — заявив Буффон.

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Воротар також пригадав позицію Маннінгер, який після кар'єри обрав спокійний спосіб життя.

Ти вирішив залишитися незалежним від прихильності до світу футболу, вирушивши на пошуки щастя в простих речах — здоровому житті на природі, риболовлі та родині.

Це було твоїм кредо. У світі, що часто схиляється і стає на коліна, де панують пригнічення, кар'єризм і легка нажива, ти завжди відстоював свою свободу. Ти зберігав пряму поставу і гордість людини, яка знає, чого хоче.

У тебе вистачало сил дистанціюватися від усього цього і дивитися на нас із хитрою усмішкою, ніби кажучи: «Ви всі божевільні, я ніколи не буду з вами». Сподіваюся і впевнений, що ти й звідти продовжиш підтримувати своїх прекрасних дітей і молоду дружину. Спочивай з миром. Джиджі", — заявив Буффон.

Александер Маннінгер виступав за низку відомих європейських клубів, зокрема лондонський Арсенал (1997−2002), туринський Ювентус (2008−2012), Ліверпуль (2016−2017). В Арсеналі одноклубником австрійця був колишній футболіст збірної України Олег Лужний. У складі лондонців Маннінгер вигравав чемпіонат і Кубок Англії, а з Ювентусом став чемпіоном Італії.

За національну збірну Австрії голкіпер відіграв 33 матчі. Був учасником домашнього чемпіонату Європи 2008 року.

Раніше повідомлялося, що колишній футболіст Нюрнберга Рейнер Віршинг загинув після зіткнення з оленем.