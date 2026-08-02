«Ми лише п’яті в Європі»: легендарний Буффон відверто оцінив нинішній стан італійського футболу

Чемпіон світу 2006 року вважає, що зараз чемпіонат Італії за рівнем поступається чемпіонатам Англії, Іспанії, Німеччини та Франції.

«Сьогодні ми, мабуть, лише п’яті в Європі. Наша ліга стала перехідною — великі клуби відправляють сюди своїх гравців для розвитку, тоді як для наших молодих футболістів майже немає місця.

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У нас є важливі й талановиті гравці, зокрема в англійській Прем'єр-лізі. Ми просто вдаємо, що не розуміємо: за останні двадцять років футбол кардинально змінився. Фраза «Ми — Італія» звучить красиво, і ми завжди залишимося Італією, адже історію не стерти. Але інші вчаться бути такими, як ми, або навіть кращими", — цитує Буффона видання Marca.

Цікаво, що у таблиці коефіцієнтів УЄФА, яка формується за результатами клубів у Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій за останні п’ять сезонів, Італія посідає друге місце, поступаючись лише Англії. Після Італії йдуть Іспанія, Німеччина та Франція.

Раніше Буффон підтримав Андреа Пірло після зриву його призначення у національну збірну Італії.