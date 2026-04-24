Одноклубник Трубіна і Судакова отримав дискваліфікацію на шість матчів від УЄФА за гомофобні образи

Футболіст Бенфіки Джанлука Престіанні дістав дискваліфікацію за інцидент із вінгером Реала Вінісіусом Жуніором під час першого стикового матчу плей-оф Ліги чемпіонів (0:1).

Про це повідомив офіційний сайт УЄФА.

Престіанні дискваліфіковано на 6 матчів у турнірах під егідою УЄФА та/або матчах збірних, у яких він міг би взяти участь, за дискримінаційну (а саме гомофобну) поведінку.

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Дискваліфікація поширюється на один матч, який Престіанні пропустив у лютому в рамках тимчасового відсторонення. Також він отримає дворічний випробувальний термін, протягом якого три матчі дискваліфікації вважатимуться умовними.

УЄФА також звернувся до ФІФА з проханням продовжити цю дискваліфікацію і на турніри ФІФА. Таким чином, Престіанні може пропустити матчі чемпіонату світу-2026 у разі виклику до складу команди на світову першість.

Нагадаємо, що нападник Реала Вінісіус Жуніор звинуватив аргентинця в расових образах на його адресу в першому матчі плей-оф Ліги чемпіонів. Престіанні нібито назвав його «мавпою», коли прикривав обличчя футболкою.

Наступний матч Бенфіка, у складі якої виступають футболісти збірної України Анатолій Трубін і Георгій Судаков, зіграє в суботу, 25 квітня, проти Морейренсе в чемпіонаті Португалії.

Раніше наставник Бенфіки Жозе Моурінью пояснив, чому не випускає Судакова в Бенфіці.