26-річний півзахисник опублікував допис на своїй сторінці в Instagram, у якому повідомив, що вдруге став батьком.

Фото: instagram.com/justinlonwijk10

Його дівчина Марія Хедін Скрьеде народила йому сина. Пологи відбулися в Данії.

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Фото: instagram.com/justinlonwijk10

Фото: instagram.com/justinlonwijk10

«Наш маленький хлопчик уже з нами», — йдеться під дописом у соціальній мережі.

Фото: instagram.com/justinlonwijk10

Фото: instagram.com/justinlonwijk10

Пара поки що не одружена, але в грудні 2025 року Джастін зробив своїй дівчині пропозицію. Вони вже виховують доньку, яка народилася у квітні минулого року.

Лонвейк перейшов до Динамо у 2022 році, проте більшу частину часу виступав на правах оренди. Контракт із клубом розрахований до літа 2027 року.

У поточному сезоні Джастін провів чотири матчі за столичний гранд у всіх турнірах, у яких забив один гол.

Нагадаємо, що кілька днів тому «біло-сині» обіграли Карабах (1:0) у кваліфікації Ліги конференцій. Матч-відповідь відбудеться 13 серпня.

Якщо кияни пройдуть Карабах, то зустрінуться з переможцем пари Твенте (Нідерланди) — ДАК 1904 (Словаччина).

Динамо розпочало єврокубкову кампанію з першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи, в якому в серії пенальті перемогло румунську Університату. У другому раунді кияни поступилися грецькому ПАОКу і вилетіли до Ліги конференцій.