Переможець Ліги чемпіонів і одноклубник Миколенка заснув п’яним на даху бару в Манчестері — фото

Джек Гріліш виступає за Евертон на правах оренди (Фото: facebook.com/JackGrealishOfficial)

Півзахисник Манчестер Сіті Джек Гріліш, який виступає за Евертон на правах оренди, опинився в центрі скандалу.

Як повідомляє The Sun, футболіст у нетверезому стані заснув на даху одного з барів Манчестера.

🚨 Jack Grealish was spotted passed out with drinks in front of him in a patio bar in Manchester over the weekend. pic.twitter.com/oYKcoJiNwr — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) April 27, 2026

За інформацією джерела, друзі довгий час не могли розбудити англійця.

«Друзі намагалися розбудити Гріліша. Мабуть, алкоголь дав про себе знати», — розповів один з очевидців для The Sun.

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30-річний футболіст зараз відновлюється після операції на коліні, через що достроково завершив поточний сезон.

Зазначимо, що це вже не вперше в кар'єрі Джека, коли він опинявся в подібних ситуаціях. Під час виступів за Астон Віллу і Манчестер Сіті Гріліш також потрапляв у скандальні інциденти.

Евертон орендував Гріліша у Манчестер Сіті влітку 2025 року. У поточному сезоні Джек провів за Евертон 22 матчі, в яких забив два голи і зробив шість гольових передач.

У турнірній таблиці чемпіонату Англії Евертон, у складі якого виступає захисник збірної України Віталій Миколенко, розташовується на 11-му місці, маючи 47 очок за 34 матчі.

Раніше повідомлялося, що колишній футболіст АПЛ дебютував у боксі, програвши нокаутом у першому раунді.