Двічі виграв Кубок чемпіонів: помер легендарний воротар Джиммі Ріммер

Колишній воротар Манчестер Юнайтед та Астон Вілли Джиммі Ріммер помер у віці 78 років.

Про це повідомили на сторінці клубу Астон Вілла.

Ріммер розпочав кар'єру в системі Манчестер Юнайтед та провів у клубі дев’ять років, переважно будучи дублером Алекса Степні. Він був у заявці команди на фінал Кубка європейських чемпіонів 1968 року, в якому МЮ переміг Бенфіку з рахунком 4:1. Ріммер провів увесь фінал на лаві запасних, але отримав золоту медаль турніру.

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У 1974 році воротар перейшов до Арсенала, а через три роки став гравцем Астон Вілли. Саме цей період став найуспішнішим у його кар'єрі. Ріммер провів за клуб 229 матчів у чемпіонаті та зіграв у кожному поєдинку переможної кампанії Кубка європейських чемпіонів сезону-1981/82.

Таким чином, Ріммер увійшов до історії європейського футболу як один із небагатьох гравців, які вигравали Кубок європейських чемпіонів, нині Лігу чемпіонів, у складі двох різних англійських клубів — Манчестер Юнайтед та Астон Вілли.

У фіналі 1982 року проти Баварії Ріммер вийшов у стартовому складі Астон Вілли, однак уже на дев’ятій хвилині отримав травму шиї та був змушений залишити поле. Його замінив Найджел Спінк, який провів решту матчу та допоміг команді зберегти ворота сухими. Астон Вілла перемогла з рахунком 1:0.

Ріммер став дворазовим володарем Кубка європейських чемпіонів, хоча не завершив на полі жоден із фіналів.

Також Ріммер виступав за валлійський Суонсі. Після відновлення від травми він залишався основним воротарем Астон Вілли в першій половині сезону-1982/83. Ігрову кар'єру Ріммер завершив у 1987 році у складі мальтійського клубу Хамрун Спартанс. Пізніше він працював тренером у Канаді.

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