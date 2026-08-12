Футболіст збірної Колумбії за власні кошти відправив літак із медиками та ліками у рідне місто після землетрусу

Футболист Палмейраса та збірної Колумбії Джон Аріас допомагає постраждалим від потужного землетрусу, який стався у країні 10 серпня.

Гравець, який народився у Кібдо — місті, що опинилося в епіцентрі стихії, — повідомив, що за власні кошти організував літак із медичним персоналом та необхідними препаратами, повідомляє 20Minutos.

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«Ми задіяли власні ресурси — літак, який за кілька годин приземлиться у Кібдо з медичними працівниками та завантажений медичними засобами, щоб спробувати трохи полегшити ситуацію зі здоров’ям, яка склалася в нашому регіоні», — сказав Аріас.

Футболіст також висловив підтримку сім'ям загиблих і постраждалих та закликав людей об'єднатися.

«Ми готові надати всю можливу допомогу. Також хочемо передати слова підтримки та підбадьорення, адже знаємо, що зараз складні години, сповнені невизначеності, страху та відчаю», — заявив він.

Дружина Аріаса Алехандра Аяла, яка також родом із Кібдо, розповіла, що вони відкрили два банківські рахунки — у Колумбії та Бразилії — для збору коштів на допомогу постраждалим.

10 серпня 2026 року о 07:34 за місцевим часом у Колумбії стався потужний землетрус магнітудою 7,4. Його епіцентр розташовувався в муніципалітеті Сан-Хосе-дель-Пальмар у департаменті Чоко на глибині 103 кілометри.

За останніми офіційними даними, кількість загиблих зросла до 254 осіб, сотні поранених і зниклих залишаються під завалами. У країні оголошено надзвичайний стан

Раніше зірка Барселони Ламін Ямаль відреагував на руйнівний землетрус у Колумбії, де нещодавно був на відпочинку.