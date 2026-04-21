У матчі другого дивізіону Італії Чезена зустрічалася з Палермо (0:2). Під час гри Джонатан зламав шийний хребець, після чого покинув поле на ношах.

Голкіпер отримав ушкодження після зіткнення з нападником суперника, коли той вдарив його ногою в голову.

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🎥 The moment Jonathan Klinsmann suffered a fracture to his first cervical vertebra 💔 https://t.co/H012ZC0cb4 pic.twitter.com/t6p9qBYBx7 — Injury Time Doc 🩺 (@Blues_Alfred) April 20, 2026

Джонатан на своїй сторінці в Instagram опублікував пост, у якому повідомив, що поточний сезон для нього завершено.

«На жаль, у суботу мій сезон завершився. Під час матчу я отримав перелом, через що деякий час не зможу грати. Хочу подякувати всім, хто був на стадіоні й у лікарні тут, у Палермо, уболівальникам як Чезени, так і Палермо за теплі побажання, і, звісно, моїм друзям і сім'ї, які підтримували мене останніми днями. Бажаю хлопцям успіхів у плейоф, і до зустрічі дуже скоро».

У поточному сезоні Джонатан Клінсманн провів за Чезену 36 матчів, у яких пропустив 52 голи і п’ять разів відіграв на нуль.

Зазначимо, що у 29-річного Джонатана громадянство США. Минулого року він викликався до збірної, але не виходив на поле.

Раніше повідомлялося, що зірка збірної Франції отримав важку травму в матчі Ліги чемпіонів і пропустить ЧС-2026.