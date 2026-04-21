Син легендарного нападника Баварії зламав шию під час футбольного матчу — відео
Джонатан Клінсманн зламав шию під час матчу (Фото: instagram.com/jklinsmann33)
Джонатан Клінсманн, воротар Чезени і син колишнього гравця збірної Німеччини Юргена Клінсманна, пропустить чемпіонат світу-2026.
У матчі другого дивізіону Італії Чезена зустрічалася з Палермо (0:2). Під час гри Джонатан зламав шийний хребець, після чого покинув поле на ношах.
Голкіпер отримав ушкодження після зіткнення з нападником суперника, коли той вдарив його ногою в голову.
Джонатан на своїй сторінці в Instagram опублікував пост, у якому повідомив, що поточний сезон для нього завершено.
«На жаль, у суботу мій сезон завершився. Під час матчу я отримав перелом, через що деякий час не зможу грати. Хочу подякувати всім, хто був на стадіоні й у лікарні тут, у Палермо, уболівальникам як Чезени, так і Палермо за теплі побажання, і, звісно, моїм друзям і сім'ї, які підтримували мене останніми днями. Бажаю хлопцям успіхів у плейоф, і до зустрічі дуже скоро».
У поточному сезоні Джонатан Клінсманн провів за Чезену 36 матчів, у яких пропустив 52 голи і п’ять разів відіграв на нуль.
Зазначимо, що у 29-річного Джонатана громадянство США. Минулого року він викликався до збірної, але не виходив на поле.
Раніше повідомлялося, що зірка збірної Франції отримав важку травму в матчі Ліги чемпіонів і пропустить ЧС-2026.