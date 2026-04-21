Син легендарного нападника Баварії зламав шию під час футбольного матчу — відео

21 квітня, 08:44
Джонатан Клінсманн зламав шию під час матчу (Фото: instagram.com/jklinsmann33)

Джонатан Клінсманн зламав шию під час матчу (Фото: instagram.com/jklinsmann33)

Джонатан Клінсманн, воротар Чезени і син колишнього гравця збірної Німеччини Юргена Клінсманна, пропустить чемпіонат світу-2026.

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У матчі другого дивізіону Італії Чезена зустрічалася з Палермо (0:2). Під час гри Джонатан зламав шийний хребець, після чого покинув поле на ношах.

Голкіпер отримав ушкодження після зіткнення з нападником суперника, коли той вдарив його ногою в голову.

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Джонатан на своїй сторінці в Instagram опублікував пост, у якому повідомив, що поточний сезон для нього завершено.

«На жаль, у суботу мій сезон завершився. Під час матчу я отримав перелом, через що деякий час не зможу грати. Хочу подякувати всім, хто був на стадіоні й у лікарні тут, у Палермо, уболівальникам як Чезени, так і Палермо за теплі побажання, і, звісно, моїм друзям і сім'ї, які підтримували мене останніми днями. Бажаю хлопцям успіхів у плейоф, і до зустрічі дуже скоро».

У поточному сезоні Джонатан Клінсманн провів за Чезену 36 матчів, у яких пропустив 52 голи і п’ять разів відіграв на нуль.

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Зазначимо, що у 29-річного Джонатана громадянство США. Минулого року він викликався до збірної, але не виходив на поле.

Раніше повідомлялося, що зірка збірної Франції отримав важку травму в матчі Ліги чемпіонів і пропустить ЧС-2026.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Футбол ЧС-2026 Збірна США

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