Грав під керівництвом Турана. Ексгравець збірної Англії завершив кар'єру і очолив клуб в ОАЕ

15 квітня, 21:30
Джонджо Шелві (Фото: ФК Ньюкасл)

Джонджо Шелві (Фото: ФК Ньюкасл)

Колишній півзахисник збірної Англії Джонджо Шелві оголосив про завершення ігрової кар'єри та одразу розпочав тренерський шлях.

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Про це повідомляє офіційний сайт Ньюкасла.

Англієць очолив клуб Арабіан Фалконс із третього дивізіону чемпіонату ОАЕ, за який виступав як гравець із вересня 2025 року.

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«Моя амбіція — піднятися на саму вершину тренерської роботи, і це ідеальний проєкт, щоб довести себе та те, на що я здатен», — сказав Шелві.

За свою кар'єру Шелві виступав за Чарльтон, Ліверпуль, Свонсі, Ньюкасл, Ноттінгем Форест, Бернлі, а також турецькі клуби Чайкур Різеспор та Еюпспор.

Також Шелві провів шість матчів за збірну Англії, за яку дебютував у 2012 році.

Всього він провів 492 матчі, забив 58 голів та віддав 66 результативних передач.

Раніше Шелві пригадав несподівані деталі про роботу з тренером Шахтаря Ардою Тураном, з яким вони разом працювали в Еюпспорі. За словами Шелві, Туран після тренувань полюбляв пити віскі та курити сигару.

Туран відреагував на це заявивши, що слова англійського футболіста є безпідставними та образливими.

Раніше повідомлялося, що ексзірка Шахтаря та Металіста Марсіо Азеведо завершив кар'єру у 40 років і визначився з новою професією.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Арда Туран збірна Англії Футбол ОАЕ

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