Грав під керівництвом Турана. Ексгравець збірної Англії завершив кар'єру і очолив клуб в ОАЕ

Колишній півзахисник збірної Англії Джонджо Шелві оголосив про завершення ігрової кар'єри та одразу розпочав тренерський шлях.

Про це повідомляє офіційний сайт Ньюкасла.

Англієць очолив клуб Арабіан Фалконс із третього дивізіону чемпіонату ОАЕ, за який виступав як гравець із вересня 2025 року.

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«Моя амбіція — піднятися на саму вершину тренерської роботи, і це ідеальний проєкт, щоб довести себе та те, на що я здатен», — сказав Шелві.

За свою кар'єру Шелві виступав за Чарльтон, Ліверпуль, Свонсі, Ньюкасл, Ноттінгем Форест, Бернлі, а також турецькі клуби Чайкур Різеспор та Еюпспор.

Також Шелві провів шість матчів за збірну Англії, за яку дебютував у 2012 році.

Всього він провів 492 матчі, забив 58 голів та віддав 66 результативних передач.

Раніше Шелві пригадав несподівані деталі про роботу з тренером Шахтаря Ардою Тураном, з яким вони разом працювали в Еюпспорі. За словами Шелві, Туран після тренувань полюбляв пити віскі та курити сигару.

Туран відреагував на це заявивши, що слова англійського футболіста є безпідставними та образливими.

Раніше повідомлялося, що ексзірка Шахтаря та Металіста Марсіо Азеведо завершив кар'єру у 40 років і визначився з новою професією.