Володар 8 трофеїв із Ліверпулем Гендерсон підписав контракт із Челсі

Лондонський клуб офіційно оголосив про підписання контракту з 36-річним англійським футболістом.

Угода з Гендерсоном розрахована на два роки. Сума угоди не розголошується. Наразі за даними Transermarkt, його оцінюють у 1, 20 млн євро.

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«З огляду на масштаб цього клубу, головного тренера, до якого я маю величезну повагу, і рівень футболістів, це була можливість, від якої я просто не міг відмовитися. Для мене головне — щодня віддавати всі сили як на полі, так і за його межами, щоб якомога більше допомагати команді та партнерам. Я дуже радий розпочати цей етап», — сказав Гендерсон.

Центральний півзахисник збірної Англії раніше залишив Брентфорд у статусі вільного агента. Сторони домовилися про дострокове розірвання контракту, який був чинним до літа 2027 року, за обопільною згодою.

У складі «бджіл» Гендерсон виступав із літа 2025 року. За цей період він провів 34 матчі у всіх турнірах, забив один гол та віддав три результативні передачі.

До цього англієць протягом 2011−2023 років захищав кольори Ліверпуля. За мерсисайдський клуб він зіграв 492 матчі та здобув вісім трофеїв на клубному рівні.

На чемпіонаті світу-2026 Гендерсон одного разу вийшов на заміну у матчі проти Панами (2:0). Після цього він отримав травму руки під час святкування перемоги збірної Англії над Мексикою (3:2) в 1/8 фіналу турніру.

Раніше Челсі також підписав центрального захисника збірної Франції Максанса Лакруа з Крістал Пелас.

Крім того, лондонський клуб оформив найдорожчий трансфер у своїй історії, придбавши нападника Моргана Роджерса з Астон Вілли, а також за 57 мільйонів євро підписав найкращого захисника Серії А Марко Палестру.

Також повідомлялось, що вінгер збірної України Михайло Мудрик провів перше тренування у складі Челсі після скасування його дискваліфікації за порушення антидопінгових правил.