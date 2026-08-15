Модель Джорджина Родрігес опублікувала нове фото через кілька днів після того, як вийшла заміж за зіркового футболіста Аль-Насра та збірної Португалії Кріштіану Роналду.

Джорджина зробила дзеркальне селфі, на якому постала у білому топі корсетного типу, доповненому накидкою в тон. Свій образ вона поєднала з темними джинсами та сумкою Hermès Mini Kelly.

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Особливу увагу привертає розкішна діамантова обручка.

Фото: Marca

Пара разом із 2017 року. Вперше Роналду та Родрігес публічно з’явилися разом на церемонії The Best FIFA Football Awards у Цюриху, а згодом футболіст підтвердив їхні стосунки в Instagram.

У серпні 2025 року Родрігес оголосила про заручини. Тоді вона показала обручку з великим овальним діамантом і написала: «Так, я хочу. У цьому та в усіх моїх життях».

Роналду та Родрігес виховують п’ятьох дітей.

Кріштіану Роналду-молодший (народився 17 червня 2010 року). Ім'я його матері тримається в таємниці.

Близнюки Єва Марія та Матео (народилися 8 червня 2017 року). Вони з’явилися на світ у США за допомогою сурогатної матері.

Алана Мартіна (народилася 12 листопада 2017 року). Перша спільна донька Кріштіану та Джорджини.

Белла Есмеральда (народилася 18 квітня 2022 року). Молодша донька пари. Вона мала народитися разом із братом-близнюком на ім'я Анхель, проте хлопчик помер під час пологів.

11 серпня Кріштіану Роналду одружився з Джорджиною Родрігес після дев’яти років стосунків.

Церемонія відбулася в їхньому новому маєтку в Кашкайші, що неподалік від Лісабона. На церемонії були присутні лише четверо свідків і діти подружжя. Батьків і родичів молодята на весілля не запрошували.

Повідомлялося, що пара підписала шлюбний контракт, який передбачає фінансові гарантії для Джорджини. Зокрема, у разі припинення стосунків іспано-аргентинська модель може отримувати довічні виплати у розмірі близько 100 тисяч євро на місяць, а також будинок сім'ї в елітному мадридському районі Ла-Фінка.