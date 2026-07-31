«Покажу албанську силу». Пренга після нокауту від Джошуа зробив прогноз на бій Ей Джея з Ф’юрі та викликав Циганського короля

Албанський суперважковаговик Крістіан Пренга після поразки від Ентоні Джошуа поділився думками про майбутній бій Ей Джея з Тайсоном Ф'юрі.

Пренга вважає, що саме Джошуа матиме перевагу в потенційному протистоянні двох британців, повідомляє BoxingScene.

«Я думаю, що обидва вони сильні та хороші бійці, але Ей Джей нокаутує Тайсона Ф’юрі», — сказав Пренга.

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Водночас албанець заявив, що готовий вийти в ринг проти Ф’юрі.

«Я б бився з Тайсоном у будь-який день. Він багато говорив перед моїм боєм з Ей Джеєм. Я буду радий показати йому свою албанську силу в ринзі, щойно він буде готовий», — додав Крістіан.

Також Пренга пояснив чому програв Джошуа. У першому раунді Пренга несподівано двічі відправив Джошуа в нокдаун, однак уже в другій трихвилинці Ентоні перехопив ініціативу та нокаутував Крістіана.

«Я відчув, що мені потрібно зберегти енергію та перевести подих. На жаль, це не спрацювало, а повільніший темп дозволив Ей Джею перехопити контроль над боєм», — сказав Пренга.

Наприкінці минулого тижня Джошуа та Ф’юрі провели підготовчі поєдинки перед очним протистоянням. Джошуа в другому раунді нокаутував албанця Крістіана Пренгу, а Ф’юрі переміг технічним нокаутом поляка Маріуша Ваха.

Повідомлялося, що Джошуа та Ф’юрі підписали контракт на поєдинок, який має відбутися в четвертому кварталі 2026 року.

Промоутер Едді Гірн заявив, що бій, найімовірніше, відбудеться в листопаді у Великій Британії.