Мбаппе та Голанд — лідери, прогрес Мессі: який рейтинг футболістів у новому симуляторі EA FC 27
Кіліан Мбаппе (Фото: Reuters/David Butler Ii)
EA Sports оприлюднила рейтинги найкращих футболістів у новій грі EA Sports FC 27.
Про це повідомляє Goal.
Найвищий рейтинг отримали форварди Кіліан Мбаппе та Ерлінг Голанд — по 91.
Одразу за лідерами розташувалася група гравців із рейтингом 90. Серед них — Родрі, Усман Дембеле, Вітінья, Гаррі Кейн, Майкл Олісе, Педрі, Ламін Ямаль, Тібо Куртуа та Джуд Беллінгем.
Однією з найбільших несподіванок став рейтинг Ліонеля Мессі. Легендарний аргентинець отримав 89 балів, хоча у попередній версії гри мав 86. Такий же рейтинг має Бруно Фернандеш.
Водночас капітан Ліверпуля Вірджил ван Дейк отримав рейтинг 88. Це на два пункти менше, ніж у FC 26, де захисник мав 90.
У жіночому футболі найвищий рейтинг зберегла Алексія Путельяс (91), яка випереджає Айтану Бонматі (90).
Голанд став одним із найкращих гравців чемпіонату світу-2026, забивши сім голів у чотирьох матчах.
Мбаппе розігнався до 37,61 км/год і став найшвидшим гравцем ЧС-2026.
Окрім звання найшвидшого гравця турніру, Мбаппе також здобув Золоту бутсу ЧС-2026, ставши найкращим бомбардиром із 10 забитими м’ячами.
Раніше повідомлялося, що на обкладинці EA Sports FC 27 буде форвард мадридського Реала та збірної Франції Кіліан Мбаппе.