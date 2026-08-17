Про це повідомляє Goal.

Найвищий рейтинг отримали форварди Кіліан Мбаппе та Ерлінг Голанд — по 91.

Одразу за лідерами розташувалася група гравців із рейтингом 90. Серед них — Родрі, Усман Дембеле, Вітінья, Гаррі Кейн, Майкл Олісе, Педрі, Ламін Ямаль, Тібо Куртуа та Джуд Беллінгем.

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Однією з найбільших несподіванок став рейтинг Ліонеля Мессі. Легендарний аргентинець отримав 89 балів, хоча у попередній версії гри мав 86. Такий же рейтинг має Бруно Фернандеш.

Водночас капітан Ліверпуля Вірджил ван Дейк отримав рейтинг 88. Це на два пункти менше, ніж у FC 26, де захисник мав 90.

У жіночому футболі найвищий рейтинг зберегла Алексія Путельяс (91), яка випереджає Айтану Бонматі (90).

Голанд став одним із найкращих гравців чемпіонату світу-2026, забивши сім голів у чотирьох матчах.

Мбаппе розігнався до 37,61 км/год і став найшвидшим гравцем ЧС-2026.

Окрім звання найшвидшого гравця турніру, Мбаппе також здобув Золоту бутсу ЧС-2026, ставши найкращим бомбардиром із 10 забитими м’ячами.

Раніше повідомлялося, що на обкладинці EA Sports FC 27 буде форвард мадридського Реала та збірної Франції Кіліан Мбаппе.