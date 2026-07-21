Головним обличчям нової гри став форвард мадридського Реала та збірної Франції Кіліан Мбаппе.

Розробники опублікували перший варіант обкладинки, де французький нападник зображений у футболці мадридського клубу.

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«Знову на обкладинці. Готовий повторити», — йдеться у публікації EA SPORTS FC.

Для Мбаппе це вже не перша поява на головній обкладинці футбольного симулятора від EA Sports. Раніше він представляв серію ще за часів, коли гра виходила під брендом FIFA.

Перший офіційний трейлер EA SPORTS FC 27 буде представлений 23 липня. Водночас власники Ultimate Edition отримають ранній доступ до гри вже 17 вересня, тоді як загальний реліз відбудеться 25 вересня.

Також стала відома вартість новинки. У країнах Європи стандартне видання коштуватиме 70 євро для користувачів PC та Nintendo Switch, тоді як власникам PlayStation і Xbox доведеться заплатити 80 євро. У США стандартна версія гри оцінена у 70 доларів незалежно від платформи.

Мбаппе на ЧС-2026 забив десять голів у восьми матчах і здобув Золоту бутсу. Він увійшов в історію світового футболу, ставши першим гравцем, якому вдалося двічі виграти Золоту бутсу чемпіонату світу.