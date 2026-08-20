Колишній гравець збірної Бельгії та Челсі Еден Азар опублікував кумедне відео у своїх соцмережах.

Перед стартом нового сезону англійської Прем'єр-ліги ексфутболіст прийшов у фаншоп лондонського клубу, щоб купити футболки зі своїм прізвищем на спині для своїх п’ятьох синів.

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Цікаво, що Азар намагався зробити це таємно, накинувши на голову капюшон, втім продавці швидко його розкусили.

Тоді Еден вирішив пожартувати і попросив продавця продати йому футболки за меншою ціною: «А у вас є знижка для легенд? 50%? 75%».

Той не розгубився і відповів: «Навіть Джон Террі тут не отримує стільки».

Азару довелося заплатити за футболки повну суму. До того ж він зробив пожертву до благодійного фонду Челсі.

Football is back and so am I, but will they recognise me? 👀



BTW what is your discount @JohnTerry26 ? 😜



Let’s go @ChelseaFC 💙 pic.twitter.com/FTAQP0Yy46 — Eden Hazard (@hazardeden10) August 19, 2026

Нагадаємо, що 2023 року Еден Азар оголосив про завершення кар'єри у 32 роки.

За свою кар'єру Азар одного разу ставав переможцем Ліги чемпіонів, двічі вигравав Лігу Європи, АПЛ і Ла Лігу, одного разу — Лігу 1, а також завоював 8 міжнародних і національних Кубків і Суперкубків. У своїй найкращій формі Азар оцінювався в 150 мільйонів євро.

Після завершення кар'єри Азар почав займатися велоспортом, зокрема піднявся на велосипеді на альпійську гірську вершину Мон-Ванту.

Раніше ми писали, що Еден Азар вибрав найкращого з пари Мессі та Роналду.