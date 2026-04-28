«Найкраще попереду». Зірка Реала емоційно звернувся до вболівальників після операції — він пропустить ЧС-2026

Захисник мадридського Реала та збірної Бразилії Едер Мілітао після операції на стегні зробив емоційне звернення до вболівальників.

Мілітао опублікував пост в Instagram, в якому подякував усім, хто підтримав його у цей складний момент.

«Ті, хто поруч зі мною, знають, наскільки я віддано працював і докладав зусиль, щоб бути у найкращій фізичній формі. Але, на жаль, тепер мушу подбати про своє тіло, аби з упевненістю грати за Реал Мадрид та збірну.

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Усім, хто надсилав мені слова підтримки й любові, висловлюю найщирішу вдячність. А також усім, хто поруч зі мною — моїй родині, дітям, дружині — знайте: боротьба триває, адже найкраще ще попереду", — написав Мілітао.

Раніше у 28-річного гравця діагностували травму двоголового м’яза лівого стегна за підсумками матчу з Алавесом (2:1) у 33-му турі чемпіонату Іспанії.

Мілітао не допоможе збірній Бразилії на чемпіонаті світу 2026 року.

На ЧС-2026 збірна Бразилії зіграє у групі проти Марокко, Гаїті і Шотландії. Перший матч п’ятиразові чемпіони світу проведуть 13 червня проти марокканців.

Мілітао провів за національну команду 38 матчів і забив два голи. На попередньому мундіалі 2022 року він відіграв у стартовому складі чотири з п’яти матчів бразильської збірної.

Раніше повідомлялося, що нападник Ліверпуля і збірної Франції Уго Екітіке пропустить чемпіонат світу-2026 через травму.

Також повідомлялося, що зірка Баварії та збірної Німеччини Серж Гнабрі пропустить мундіаль.