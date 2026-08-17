Захисник збірної України та Полісся Едуард Сарапій може змінити клуб під час літнього трансферного вікна.

Послугами 27-річного футболіста цікавиться італійський Сассуоло.

Віцепрезидент житомирського клубу Олександр Хацкевич в інтерв'ю УФ підтвердив факт переговорів, проте повідомив, що наразі їх призупинено.

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«Полісся офіційно вело переговори із Сассуоло. Загалом нас усе влаштовувало. Ціна підходила і нашому клубу, і італійському, але нас не влаштували деякі пункти пропозиції. Тому на сьогодні переговори не припинено, а призупинено».

Як повідомляє ТаТоТаке, трансфер захисника в Сассуоло зірвався через особливі умови переходу.

За інформацією джерела, італійська сторона запропонувала орендувати Сарапія на один сезон за один мільйон доларів. Угода також передбачала можливість викупу гравця ще за сім мільйонів доларів, але лише за умови, що українець проведе за Сассуоло певну кількість матчів протягом сезону.

Саме ця умова не влаштувала Полісся, оскільки вона не гарантувала повноцінного трансферу.

Минулого сезону Сарапій провів 37 матчів і забив шість голів.

Раніше повідомлялося, що 19-річний український футболіст дебютував за мадридський Реал, замінивши Луніна.