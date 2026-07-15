21-річний бразилець переніс операцію у Німеччині й розпочав відновлення, повідомляє пресслужба клубу. Він пропустить решту зборів і старт нового сезону.

Егіналду виступає за Шахтар з 2023 року. Донеччани заплатили бразильському Васко да Гама 3,5 мільйона євро за футболіста. В активі Егіналду 84 матчі за українську команду, в яких він забив 19 голів і віддав 13 результативних передач.

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Зараз Шахтар готується до нового сезону на тренувальних зборах у Словенії. 19 липня у підопічних Арди Турана запланований товариський матч проти хорватського Рудеша, після цього також відбудуться спаринги з хорватськими Славен Белупо та Горицею.

Минулого сезону Шахтар достроково став чемпіоном України, набравши 72 очки в 30 турах. Восени донеччани стартуватимуть в основному етапі Ліги чемпіонів.

Новий сезон української Прем'єр-ліги команда Турана відкриє матчем із Кудрівкою 3 серпня.

Повідомлялося, що Мурат Озкютюкчю увійшов до тренерського штабу донецького Шахтаря.

Раніше Туран розкрив, скільки Шахтар витрачає на зарплати футболістам.