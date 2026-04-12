Трагедія в Німеччині. Колишній футболіст загинув після зіткнення з оленем
Рейнер Віршинг (Фото: DFB)
У Німеччині внаслідок ДТП трагічно загинув колишній нападник Нюрнберга Рейнер Віршинг.
Про це повідомляє Bild.
Інцидент стався пізно ввечері на велодоріжці вздовж траси B286 у напрямку Бад-Кіссінгена. За інформацією поліції, 63-річний чоловік раптово зіткнувся з оленем, після чого впав і сильно вдарився головою.
Повідомляється, що Віршинг їхав без захисного шолома. Унаслідок падіння він отримав тяжку черепно-мозкову травму з сильними кровотечами.
Його знайшов випадковий водій, який викликав швидку допомогу. Медики доставили постраждалого до лікарні, однак врятувати його життя не вдалося — через два дні він помер.
Як футболіст він виступав за Нюрнберг у Бундеслізі (1989−1992), де забив 14 голів у 72 матчах, а також грав за Вестенбергсгройт, з яким у 1994 році сенсаційно переміг Баварію у Кубку Німеччини.
Після завершення кар'єри працював клубним лікарем і спортивним медиком у різних командах.
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