Трагедія в Німеччині. Колишній футболіст загинув після зіткнення з оленем

Про це повідомляє Bild.

Інцидент стався пізно ввечері на велодоріжці вздовж траси B286 у напрямку Бад-Кіссінгена. За інформацією поліції, 63-річний чоловік раптово зіткнувся з оленем, після чого впав і сильно вдарився головою.

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Повідомляється, що Віршинг їхав без захисного шолома. Унаслідок падіння він отримав тяжку черепно-мозкову травму з сильними кровотечами.

Його знайшов випадковий водій, який викликав швидку допомогу. Медики доставили постраждалого до лікарні, однак врятувати його життя не вдалося — через два дні він помер.

Як футболіст він виступав за Нюрнберг у Бундеслізі (1989−1992), де забив 14 голів у 72 матчах, а також грав за Вестенбергсгройт, з яким у 1994 році сенсаційно переміг Баварію у Кубку Німеччини.

Після завершення кар'єри працював клубним лікарем і спортивним медиком у різних командах.

Раніше у Лондоні внаслідок пожежі трагічно загинув 16-річний футболіст Томмі-Баллей Дін.

У січні цього року у 34 роки помер колишній футболіст Металіста та Ужгорода Юрій Чонка.

Перед цим німецький футболіст Себастьян Хертнер загинув унаслідок падіння з підйомника на гірськолижному курорті.

У липні минулого року 17-річний футболіст Дмитро Бусько загинув у ДТП на Львівщині.