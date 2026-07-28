37-річний голкіпер узяв участь у матчі другого за силою дивізіону США через кілька тижнів після історичного виступу на чемпіонаті світу 2026 року.

У матчі між Маямі та Тампа-Бей Раудіс воротар пропустив гол після удару майже з центра поля. Курйозний епізод одразу став вірусним у соцмережах, а команда голкіпера зрештою поступилася з рахунком 2:3.

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A month ago, Eloy Room made 15 saves as Curacao held Ecuador to a 0-0 draw and earned a first World Cup point 🇨🇼



On Saturday, he conceded from the center circle as Miami FC fell to the Tampa Bay Rowdies. Football will always find a way to humble you 🙃pic.twitter.com/9tU3TmfaL2 — Men in Blazers (@MenInBlazers) July 26, 2026

Зовсім нещодавно Ром провів один із найкращих матчів у своїй кар'єрі. На чемпіонаті світу 2026 року саме він став головним героєм збірної Кюрасао в поєдинку проти Еквадору: здійснивши 15 сейвів, він допоміг своїй команді зіграти внічию — 0:0.

Тоді Елой зупинився лише за крок від рекорду чемпіонатів світу, що належить американцю Тіму Говарду (16 сейвів у матчі ЧС-2014 проти Бельгії). Після гри Ром навіть жартував, що за такий виступ заслуговує на статую на батьківщині.

Збірна Кюрасао вперше в історії виступила на чемпіонаті світу. Команда зіграла проти Німеччини, Еквадору та Кот-д'Івуару. Підопічні Діка Адвоката здобули одне очко у трьох матчах.

Раніше повідомлялося, що ФІФА назвала автора найкращого гола ЧС-2026. Нагороду за гол турніру отримав захисник збірної Кабо-Верде Сідні Лопес Кабрал за м’яч, забитий у ворота Аргентини.