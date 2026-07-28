Герой чемпіонату світу-2026 пропустив гол із центра поля — відео помилки

28 липня, 10:15
Елой Ром пропустив гол із центра поля (Фото: facebook.com/eloyroom)

Елой Ром пропустив гол із центра поля (Фото: facebook.com/eloyroom)

Воротар збірної Кюрасао Елой Ром знову опинився в центрі уваги.

37-річний голкіпер узяв участь у матчі другого за силою дивізіону США через кілька тижнів після історичного виступу на чемпіонаті світу 2026 року.

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У матчі між Маямі та Тампа-Бей Раудіс воротар пропустив гол після удару майже з центра поля. Курйозний епізод одразу став вірусним у соцмережах, а команда голкіпера зрештою поступилася з рахунком 2:3.

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Зовсім нещодавно Ром провів один із найкращих матчів у своїй кар'єрі. На чемпіонаті світу 2026 року саме він став головним героєм збірної Кюрасао в поєдинку проти Еквадору: здійснивши 15 сейвів, він допоміг своїй команді зіграти внічию — 0:0.

Тоді Елой зупинився лише за крок від рекорду чемпіонатів світу, що належить американцю Тіму Говарду (16 сейвів у матчі ЧС-2014 проти Бельгії). Після гри Ром навіть жартував, що за такий виступ заслуговує на статую на батьківщині.

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Збірна Кюрасао вперше в історії виступила на чемпіонаті світу. Команда зіграла проти Німеччини, Еквадору та Кот-д'Івуару. Підопічні Діка Адвоката здобули одне очко у трьох матчах.

Раніше повідомлялося, що ФІФА назвала автора найкращого гола ЧС-2026. Нагороду за гол турніру отримав захисник збірної Кабо-Верде Сідні Лопес Кабрал за м’яч, забитий у ворота Аргентини.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Футбол збірна Кюрасао

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