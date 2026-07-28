Герой чемпіонату світу-2026 пропустив гол із центра поля — відео помилки
Елой Ром пропустив гол із центра поля (Фото: facebook.com/eloyroom)
Воротар збірної Кюрасао Елой Ром знову опинився в центрі уваги.
37-річний голкіпер узяв участь у матчі другого за силою дивізіону США через кілька тижнів після історичного виступу на чемпіонаті світу 2026 року.
У матчі між Маямі та Тампа-Бей Раудіс воротар пропустив гол після удару майже з центра поля. Курйозний епізод одразу став вірусним у соцмережах, а команда голкіпера зрештою поступилася з рахунком 2:3.
Зовсім нещодавно Ром провів один із найкращих матчів у своїй кар'єрі. На чемпіонаті світу 2026 року саме він став головним героєм збірної Кюрасао в поєдинку проти Еквадору: здійснивши 15 сейвів, він допоміг своїй команді зіграти внічию — 0:0.
Тоді Елой зупинився лише за крок від рекорду чемпіонатів світу, що належить американцю Тіму Говарду (16 сейвів у матчі ЧС-2014 проти Бельгії). Після гри Ром навіть жартував, що за такий виступ заслуговує на статую на батьківщині.
Збірна Кюрасао вперше в історії виступила на чемпіонаті світу. Команда зіграла проти Німеччини, Еквадору та Кот-д'Івуару. Підопічні Діка Адвоката здобули одне очко у трьох матчах.
Раніше повідомлялося, що ФІФА назвала автора найкращого гола ЧС-2026. Нагороду за гол турніру отримав захисник збірної Кабо-Верде Сідні Лопес Кабрал за м’яч, забитий у ворота Аргентини.