Фанати Челсі освистали зірку команди через чутки про трансфер у Манчестер Сіті — відео

Вболівальники Челсі освистали Енцо Фернандеса під час товариського матчу проти Реала Сосьєдада (3:1).

Причиною обурення фанатів стали чутки про можливий трансфер аргентинського півзахисника до Манчестер Сіті, повідомляє The Sun.

Фернандес вийшов на поле на 62-й хвилині поєдинку проти Сосьєдада. Вболівальники почали свистіти одразу після того, як побачили, що аргентинець виходить на заміну.

Реклама

Водночас частина фанатів підтримала футболіста, вигукуючи його ім'я.

Фернандес виступає за Челсі з 2023 року, коли перейшов із Бенфіки за 121 мільйон євро. Минулого сезону він провів за лондонський клуб 54 матчі, забив 15 голів та віддав сім результативних передач.

Раніше повідомлялось, що Манчестер Сіті планує придбати Фернандеса, оскільки новий тренер «містян» Енцо Мареска хоче возз'єднатися зі своїм колишнім підопічним. Челсі бажає отримати за аргентинця 120 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 140,4 мільйона євро).

Зазначимо, що у складі збірної Аргентини Фернандес провів 49 матчів, забив 8 голів та віддав 7 результативних передач. На ЧС-2026 Фернандес забив у матчі проти Єгипту (3:2) та Англії (2:1) й допоміг команді дійти до фіналу, де Аргентина поступилася Іспанії (0:1) в овертаймі. У фіналі він також отримав червону картку на 90+3-й хвилині.

Читайте також: Мудрик погодився піти з Челсі в оренду та визначився з пріоритетним варіантом

Раніше Реал спростував інформацію про можливий трансфер Енцо Фернандеса.