Нападник збірної Бразилії Ендрік та його дружина, інфлюенсерка Габріелі Міранда, організували масштабне свято з нагоди майбутнього народження своєї першої дитини та вперше розкрили ім'я сина.

Про це повідомляє Band.

На вечірці, яка відбулася у Сан-Паулу, були присутні близько 120 гостей — родичі та друзі подружжя. Уже біля входу відвідувачів зустрічала табличка з ім'ям майбутнього малюка — Кендрік.

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Оформлення свята виконали в синьо-біло-лілових тонах із декоративними деревами, а майбутні батьки з’явилися перед гостями у святкових образах. Габріелі обрала довгу атласну синю сукню з пір'ям, тоді як Ендрік був одягнений у білу сорочку та джинси.

Про вагітність подружжя стало відомо ще у квітні, коли вони опублікували спільну фотосесію в Instagram. Тоді Габріелі написала: «Тепер нас п’ятеро».

Ендрік і Габріелі офіційно одружилися влітку минулого року після переходу футболіста до мадридського Реала. Після оренди нападника до французького Ліона дружина переїхала разом із ним до Франції.

Раніше Габріелі також розповідала, що на їхньому весіллі гості мали дотримуватися суворого дрес-коду — всі були одягнені в чорне, тоді як молодята з’явилися в білому. Крім того, організатори попросили гостей залишити мобільні телефони при вході, щоб атмосфера свята залишалася максимально приватною.

Раніше повідомлялося, що захисник Динамо Олександр Тимчик вдруге став батьком.