Шахтар здобув другу поспіль перемогу в УПЛ, обігравши Епіцентр у Кам’янці-Подільському — відео

9 серпня, 17:27
Шахтар здобув другу перемогу поспіль (Фото: ФК Епіцентр)

Шахтар здобув другу перемогу поспіль (Фото: ФК Епіцентр)

Шахтар обіграв Епіцентр з рахунком 2:0 у Кам’янці-Подільському в матчі 2-го туру української Прем’єр-ліги.

https://www.youtube.com/watch?v=kRik2-HBsM0

Вже на 10‑й хвилині Шахтар втратив Педріньйо, який через травму залишив поле, а його місце зайняв Назарина.

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На 18‑й хвилині «гірники» створив перший небезпечний момент після помилки оборони суперника, але удари Траоре та Мендози не досягли мети.

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На 20-й хвилині вже довелося рятуватися Шахтарю. Сіфуентес обіграв кількох захисників і вивів на ударну позицію Сидуна, проте форвард Епіцентру не переграв Різника.

Ще один небезпечний епізод виник біля воріт Епіцентра на 37-й хвилині. Грам пробив головою з близької відстані, але Федотов парирував удар.

У другому таймі Шахтар таки відкрив рахунок. На 50‑й хвилині Мендоза виконав подачу з лівого флангу, а Очеретько головою замкнув передачу.

На 77-й хвилині донецький клуб подвоїв перевагу — Назарина підхопив м’яч та здалеку поцілив у кут воріт.

Таким чином, команда Турана здобула другу перемогу поспіль та набрала шість очок, тоді як Епіцентр зазнав першої поразки у новому сезоні, та залишився з трьома балами.

У наступному турі Епіцентр прийматиме Верес (14 серпня), а Шахтар зустрінеться з Харковом (16 серпня).

Епіцентр — Шахтар 0:2
Голи: Очеретько, 50, Назарина, 77

Раніше повідомлялося, що Шахтар несподівано не зміг перемогти новачка Першої ліги Куликів-Білку у товариському матчі.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   ФК Епіцентр ФК Шахтар Футбол Прем'єр-ліга Україна

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