Одразу чотири рекорди! Голанд отримав сертифікати Книги рекордів Гіннеса

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

26-річного форварда збірної Норвегії визнано багаторазовим володарем сертифікатів Книги рекордів Гіннесса. Церемонія вручення відбулася на домашньому стадіоні Манчестер Сіті — Етіхад.

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У своєму першому сезоні в Англії Голанд встановив рекорд за кількістю голів в одному сезоні Прем'єр-ліги у форматі 38 матчів. Завдяки своїм 36 м’ячам він перевершив результат Мохаммеда Салаха (32 голи в сезоні 2017/18) та показники Енді Коула й Алана Ширера (по 34 голи), встановлені ще за часів чемпіонатів із 42 матчами.

Друге досягнення пов’язане з Лігою чемпіонів. У березні 2023 року Голанд забив п’ять голів у ворота РБ Лейпциг, повторивши рекорд за кількістю голів в одному матчі турніру, який ділять Ліонель Мессі та Луїс Адріано, який у минулому виступав за донецький Шахтар.

У грудні 2025 року Ерлінг забив у матчі проти Фулгема і став гравцем, який найшвидше досяг позначки у 100 голів у Прем'єр-лізі. Йому знадобився 111-й матч із моменту дебюту за Манчестер Сіті в сезоні 2022/23.

У складі збірної Норвегії нападник встановив абсолютний рекорд Ліги націй. Норвежець забив 19 голів за один турнір, перевершивши досягнення португальця Кріштіану Роналду на чотири м’ячі.

Раніше повідомлялося, що Ямаль і Голанд стали найдорожчими футболістами в історії за оцінкою Transfermarkt.