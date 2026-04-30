Колишній капітан Манчестер Юнайтед оголосив про завершення ігрової кар'єри

Про це 40-річний гравець, який зараз виступає за Іпсвіч у Чемпіоншипі, оголосив у своєму Instagram.

«Це була неймовірна подорож, про яку я міг тільки мріяти в дитинстві», — написав Янг, яий протягом кар'єри зарекомендував себе універсальним футболістом, здатним однаково ефективно діяти на обох флангах — як у захисті, так і в півзахисті.

Реклама

Ешлі Янг розпочинав професійний шлях у складі Вотфорда (2003−2007), з 2007 по 2011 рік виступав за Астон Віллу. У 2011-му перейшов у Манчестер Юнайтед за 17 мільйонів фунтів стерлінгів.

У складі МЮ Янг провів дев’ять сезонів, виграв п’ять титулів, зокрема англійську Прем'єр-лігу у 2013 році. У 2019-му був призначений капітаном команди.

У 2020 році Янг перейшов у міланський Інтер, з яким виграв чемпіонат Італії-2020/21. Пізніше виступав за Астон Віллу та Евертон, а влітку 2025-го приєднався до Іпсвіча, який посідає друге місце у таблиці Чемпіоншипу за тур до кінця сезону й претендує на прямий вихід в АПЛ.

За національну збірну Англії Янг провів 39 матчів і забив сім голів. Був учасником Євро-2012 і ЧС-2018.

Раніше повідомлялося, що наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола назвав найкращу команду в Європі.