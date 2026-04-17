Португальський легкоатлет перебуває в комі після ДТП
Етсон Баррос потрапив у ДТП (Фото: A Bola)
У ніч з 15 на 16 квітня сталася ДТП за участю бігуна на середні дистанції з Португалії Етсона Барроса.
Про це повідомляє авторитетне видання A Bola.
За інформацією джерела, спортсмен не зміг впоратися з керуванням, унаслідок чого його машина перекинулася в передмісті Лісабона.
За результатами медичної експертизи алкоголю в крові легкоатлета виявлено не було.
Під час госпіталізації Баррос перебував у свідомості, однак після прибуття в лікарню його ввели в стан штучної коми. Відомо, що у потерпілого не було переломів кісток.
25-річний спортсмен є шестиразовим чемпіоном Португалії та рекордсменом країни на дистанції 3000 метрів із перешкодами. Баррос двічі вигравав срібло на чемпіонаті Європи серед спортсменів до 23 років. Також він є бронзовим призером чемпіонатів Європи серед спортсменів до 18 і 20 років.
Нагадаємо, що іспанський велогонщик Хауме Гуардено потрапив до реанімації після зіткнення з автомобілем, його доправили в лікарню на вертольоті.
Раніше повідомлялося, що пішла з життя легендарна українська легкоатлетка Людмила Гуревич — вона ставала олімпійською чемпіонкою в Римі.