Португальський легкоатлет перебуває в комі після ДТП

17 квітня, 13:31
Етсон Баррос потрапив у ДТП (Фото: A Bola)

Етсон Баррос потрапив у ДТП (Фото: A Bola)

У ніч з 15 на 16 квітня сталася ДТП за участю бігуна на середні дистанції з Португалії Етсона Барроса.

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Про це повідомляє авторитетне видання A Bola.

За інформацією джерела, спортсмен не зміг впоратися з керуванням, унаслідок чого його машина перекинулася в передмісті Лісабона.

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За результатами медичної експертизи алкоголю в крові легкоатлета виявлено не було.

Під час госпіталізації Баррос перебував у свідомості, однак після прибуття в лікарню його ввели в стан штучної коми. Відомо, що у потерпілого не було переломів кісток.

25-річний спортсмен є шестиразовим чемпіоном Португалії та рекордсменом країни на дистанції 3000 метрів із перешкодами. Баррос двічі вигравав срібло на чемпіонаті Європи серед спортсменів до 23 років. Також він є бронзовим призером чемпіонатів Європи серед спортсменів до 18 і 20 років.

Нагадаємо, що іспанський велогонщик Хауме Гуардено потрапив до реанімації після зіткнення з автомобілем, його доправили в лікарню на вертольоті.

Раніше повідомлялося, що пішла з життя легендарна українська легкоатлетка Людмила Гуревич — вона ставала олімпійською чемпіонкою в Римі.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Легка атлетика Біг ДТП

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