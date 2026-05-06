Помер легендарний футболіст Інтера і чемпіон Італії

Про це повідомляють на сайті італійського клубу.

Колишньому футболістові було 69 років. У січні минулого року Беккалоссі переніс сильний крововилив у мозок, після чого провів 47 днів у комі.

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Беккалоссі проходив тривалу реабілітацію у своєму рідному місті, Брешії, проте впоратися з наслідками крововиливу так і не зумів. Смерть настала в ніч із вівторка на середу в клініці.

Зазначимо, що за кілька днів, 12 травня, Еварісто міг би відзначити своє 70-річчя.

Беккалоссі в сезоні-1979/80 у складі Інтера став чемпіоном Італії. Також по разу він вигравав Кубок Італії у складі Інтера (1981/82) і Сампдорії (1984/95). У складі Інтера італієць провів 215 матчів, забив 37 голів і зробив дві гольові передачі.

Півзахисник виступав за Брешію, Монцу, Барлетту і Порденоне. На його рахунку також кілька ігор у складі молодіжної збірної Італії.

Раніше повідомлялося, що колишній футболіст збірної Нігерії Майкл Енерамо помер під час матчу в 40 років. Енерамо помер на футбольному полі під час товариського поєдинку.