Миколенко отримав нового партнера: Евертон підписав чемпіона Англії з Арсенала

6 серпня, 12:47
Крістіан Ньоргора (Фото: FC Everton)

Крістіан Ньоргора (Фото: FC Everton)

Евертон оголосив про підписання опорного півзахисника Крістіана Ньоргора, який раніше виступав за лондонський Арсенал. 

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Про трансфер повідомила пресслужба «ірисок».

Контракт із 32-річним футболістом розрахований до кінця червня 2028 року. У новому клубі вн виступатиме під 23 номером.

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За інформацією ЗМІ, сума трансферу склала понад 8 мільйонів євро.

https://twitter.com/everton_arent/status/2085108841285369965

Ньоргор став четвертим новачком Евертона в літнє трансферне вікно після Мерліна Реля, Тайріка Джорджа та Хайдена Хакні.

Протягом кар'єри данський півзахисник виступав за Брондбю, Гамбург, Фіорентину, Брентфорд та інші клуби. У складі Арсенала він став чемпіоном Англії сезону-2025/26. Минулого сезону Ньоргор провів за «канонірів» 20 матчів, у яких відзначився двома результативними передачами.

Також на рахунку футболіста 41 поєдинок та два голи за національну збірну Данії.

«Це відчуття неймовірне. Я такий щасливий і радий, що приєднався до Евертона. Було багато факторів. Я відчував, що мені потрібні зміни та потреба грати більшу футбольну роль. Коли я розмовляв із Девідом Мойєсом та іншими членами клубу, які брали участь у трансфері, я почув про весь проєкт і був дуже заінтригований. Прихід сюди тільки посилює це відчуття», — сказав Ньоргор пресслужбі Евертона.

Зазначимо, що у складі Евертона виступає український захисник Віталій Миколенко. За підсумками минулого сезону АПЛ «іриски» посіли 13-те місце в турнірній таблиці.

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Раніше повідомлялося, що лондонський Фулгем оголосив про трансфер форварда мадридського Реала та збірної Іспанії Гонсало Гарсії.

Також півзахисник Ланса Мамаду Сангаре підписав контракт із Брентфордом до літа 2031 року з можливістю продовження угоди ще на один сезон.

Редактор: Анастасія Апетрі

Теги:   Трансфери Евертон Англійська Прем'єр-ліга

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