Миколенко отримав нового партнера: Евертон підписав чемпіона Англії з Арсенала

Евертон оголосив про підписання опорного півзахисника Крістіана Ньоргора, який раніше виступав за лондонський Арсенал.

Про трансфер повідомила пресслужба «ірисок».

Контракт із 32-річним футболістом розрахований до кінця червня 2028 року. У новому клубі вн виступатиме під 23 номером.

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За інформацією ЗМІ, сума трансферу склала понад 8 мільйонів євро.

Ньоргор став четвертим новачком Евертона в літнє трансферне вікно після Мерліна Реля, Тайріка Джорджа та Хайдена Хакні.

Протягом кар'єри данський півзахисник виступав за Брондбю, Гамбург, Фіорентину, Брентфорд та інші клуби. У складі Арсенала він став чемпіоном Англії сезону-2025/26. Минулого сезону Ньоргор провів за «канонірів» 20 матчів, у яких відзначився двома результативними передачами.

Також на рахунку футболіста 41 поєдинок та два голи за національну збірну Данії.

«Це відчуття неймовірне. Я такий щасливий і радий, що приєднався до Евертона. Було багато факторів. Я відчував, що мені потрібні зміни та потреба грати більшу футбольну роль. Коли я розмовляв із Девідом Мойєсом та іншими членами клубу, які брали участь у трансфері, я почув про весь проєкт і був дуже заінтригований. Прихід сюди тільки посилює це відчуття», — сказав Ньоргор пресслужбі Евертона.

Зазначимо, що у складі Евертона виступає український захисник Віталій Миколенко. За підсумками минулого сезону АПЛ «іриски» посіли 13-те місце в турнірній таблиці.

Раніше повідомлялося, що лондонський Фулгем оголосив про трансфер форварда мадридського Реала та збірної Іспанії Гонсало Гарсії.

Також півзахисник Ланса Мамаду Сангаре підписав контракт із Брентфордом до літа 2031 року з можливістю продовження угоди ще на один сезон.