«Вона прагнула кращого життя»: 20-річна марокканська футболістка загинула, намагаючись дістатися Сеути

Трагедія сталася на тлі масштабної міграційної кризи на кордоні Марокко та Іспанії.

Дівчину віднесло сильною течією, і вона потонула в морі, повідомив Марокканський союз професійних футболістів (UMPF).

Трагедія сталася на тлі масштабної міграційної кризи на кордоні Марокко та Іспанії. За даними іспанської сторони, внаслідок масових спроб перетнути кордон загинули щонайменше 67 людей. Марокканські ЗМІ також повідомляють про щонайменше 17 смертей, більшість із яких сталися під час переправи з району Фнідека до Сеути.

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Фатен Бен Амар Ель-Азізі виступала на позиції півзахисниці за жіночу команду «Магриб Атлетіко Тетуан» (MAT), а також раніше захищала кольори «Марокко Атлетік Танжер». Вона вважалася однією з найперспективніших футболісток країни.

У клубі MAT зазначили, що мрія молодої футболістки «закінчилася, навіть не розпочавшись». Там наголосили: «Вона не шукала слави чи пригод, а прагнула кращого життя та майбутнього, яке, як вона вірила, чекає на неї по той бік кордону».

Нагадаємо, 30 липня тисячі мігрантів із Марокко масово прорвалися до іспанського анклаву Сеута, перетинаючи кордон морем і суходолом. Президент Сеути Хуан Хесус Вівас Лара закликав уряд Іспанії оголосити надзвичайний стан та направити додаткові сили для контролю ситуації.

Сеута та Мелілья є єдиними сухопутними кордонами Європейського Союзу з Африкою, тому обидва міста регулярно стають місцем масових спроб нелегального перетину кордону.

Раніше повідомлялось, що 18-річний гравець юнацької збірної Венесуели Їмверт Берротеран загинув під час землетрусу.