Вдарив монітор VAR після вилучення. Ексворотар Манчестер Сіті став антигероєм головного дербі Туреччини — відео

27 квітня, 20:33
Едерсон підвів команду (Фото: REUTERS/Umit Bektas)

Едерсон підвів команду (Фото: REUTERS/Umit Bektas)

Колишній воротар Манчестер Сіті Едерсон, який тепер виступає за Фенербахче, став головним антигероєм принципового стамбульського дербі проти Галатасарая на фініші сезону.

На 62‑й хвилині при рахунку 1:0 на користь Галатасарая арбітр призначив пенальті у ворота гостей. Едерсон, який уже мав жовту картку, отримав друге попередження за суперечки з арбітром і був вилучений.

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Після рішення судді бразилець вибухнув гнівом — спочатку він вступив у жорстку суперечку з арбітром, після чого, залишаючи поле, вдарив кулаком по VAR‑монітору.

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У підсумку Їлмаз реалізував пенальті, а наприкінці матчу Торрейра забив третій м’яч, встановивши остаточний рахунок — 3:0.

Поразка у дербі практично позбавила Фенербахче шансів на чемпіонство в Суперлізі. Фенербахче залишився на другому місці з 67 очками і за три тури до завершення чемпіонату відстає від Галатасарая на сім балів.

2 травня Фенербахче зіграє проти Башакшехіра, а Галатасарай зустрінеться з Самсунспором.

Нещодавно у чемпіонаті Туреччини голкіпер Касимпаші Андреас Янніотіс забив фантастичний гол ударом через усе поле.

Раніше повідомлялося, що президент турецького Трабзонспора підтвердив трансфер лідера збірної України Руслана Маліновського.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Фенербахче Галатасарай Туреччина Футбол

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