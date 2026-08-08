ПСЖ розпочав переговори з Барселоною щодо трансферу героя ЧС-2026 за 50 млн євро

Ферран Торрес близький до переходу з Барселони до Парі Сен-Жермен. Обидва клуби ведуть активні переговори та прагнуть завершити угоду протягом кількох днів.

Іспанська газета Marca повідомляє, що нападник рішуче налаштований залишити Барселону цього літа. Його оточення вже повідомило каталонському клубу про бажання Торреса перейти до ПСЖ, що може покласти край місяцям невизначеності щодо його майбутнього.

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Переговори відбуваються поза увагою громадськості. Їх ведуть спортивні директори Деко та Луїс Кампос, які підтримують міцні стосунки.

За інформацією видання, Торрес уже узгодив особисті умови з ПСЖ та підпише в Парижі чотирирічний контракт.

Залишилося остаточно узгодити між клубами фінансові деталі. Переговори тривають, і сторони близькі до завершення угоди.

Очікується, що Барселона отримає близько 50 мільйонів євро за свого іспанського форварда. Наразі переговори зосереджені на остаточній сумі, а також пунктах і змінних, які входитимуть до угоди.

Водночас у разі продажу Торреса каталонці повинні будуть виплатити Манчестер Сіті 7−8 мільйонів євро. Таку умову було погоджено під час трансферу іспанця до Барселони у 2021 році. Це може бути однією з причин, через яку каталонський клуб не продовжує співпрацю з футболістом.

Минулого сезону Торрес провів 49 матчів, у яких забив 21 гол та віддав три результативні передачі. Також іспанець став автором єдиного гола у фіналі ЧС-2026 проти Аргентини.

Раніше повідомлялось, що півзахисник Манчестер Сіті та збірної Іспанії Родрі після розмови з колишнім наставником «містян» Хосепом Гвардіолою вирішив перейти до Барселони.