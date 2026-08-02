Герой фіналу ЧС-2026 стане одноклубником Забарного — ПСЖ хоче придбати гравця Барселони
Ферран Торрес забив у фіналі ЧС-2026 (Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach)
Футболіст Барселони Ферран Торрес найближчим часом може змінити клуб і стати гравцем ПСЖ.
Як повідомляє видання Marca, клуби розпочнуть вирішальні переговори щодо трансферу вінгера збірної Іспанії.
За інформацією джерела, Торрес уже повідомив одноклубникам про бажання залишити Барселону та приєднатися до французької команди, у складі якої виступає український захисник Ілля Забарний. Сторони узгодили умови особистого контракту іспанця, проте наразі угоди між клубами немає.
Контракт Феррана з Барселоною спливає наприкінці червня 2027 року. Керівництво «синьо-гранатових» не зробило йому нової пропозиції щодо контракту.
Варто зазначити, що в разі підписання нового контракту каталонці повинні будуть виплатити Манчестер Сіті 7−8 мільйонів євро. Таку умову було погоджено під час трансферу Торреса до Барселони у 2021 році. Це може бути причиною, через яку іспанський клуб не продовжує співпрацю з гравцем.
Минулого сезону 26-річний футболіст провів за Барселону 49 матчів, у яких забив 21 гол і віддав три результативні передачі. У фіналі чемпіонату світу Торрес відзначився голом у ворота збірної Аргентини та приніс Іспанії трофей.
Раніше повідомлялося, що 18-річний український форвард підписав контракт із Вільярреалом.