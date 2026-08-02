Герой фіналу ЧС-2026 стане одноклубником Забарного — ПСЖ хоче придбати гравця Барселони

2 серпня, 10:01
Ферран Торрес забив у фіналі ЧС-2026 (Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Ферран Торрес забив у фіналі ЧС-2026 (Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Футболіст Барселони Ферран Торрес найближчим часом може змінити клуб і стати гравцем ПСЖ.

Як повідомляє видання Marca, клуби розпочнуть вирішальні переговори щодо трансферу вінгера збірної Іспанії.

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За інформацією джерела, Торрес уже повідомив одноклубникам про бажання залишити Барселону та приєднатися до французької команди, у складі якої виступає український захисник Ілля Забарний. Сторони узгодили умови особистого контракту іспанця, проте наразі угоди між клубами немає.

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Контракт Феррана з Барселоною спливає наприкінці червня 2027 року. Керівництво «синьо-гранатових» не зробило йому нової пропозиції щодо контракту.

Варто зазначити, що в разі підписання нового контракту каталонці повинні будуть виплатити Манчестер Сіті 7−8 мільйонів євро. Таку умову було погоджено під час трансферу Торреса до Барселони у 2021 році. Це може бути причиною, через яку іспанський клуб не продовжує співпрацю з гравцем.

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Минулого сезону 26-річний футболіст провів за Барселону 49 матчів, у яких забив 21 гол і віддав три результативні передачі. У фіналі чемпіонату світу Торрес відзначився голом у ворота збірної Аргентини та приніс Іспанії трофей.

Раніше повідомлялося, що 18-річний український форвард підписав контракт із Вільярреалом.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Футбол ФК Барселона ПСЖ (Paris SG) збірна Іспанії

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