«Усе вирішиться за столом переговорів». Герой ЧС-2026 поставив умову Барселоні на тлі інтересу з боку ПСЖ

4 серпня, 10:48
Ферран Торрес забив у фіналі ЧС-2026 (Фото: REUTERS/Mike Segar)

Ферран Торрес забив у фіналі ЧС-2026 (Фото: REUTERS/Mike Segar)

Нападник Барселони Ферран Торрес підтвердив, що може змінити клуб під час літнього трансферного вікна.

26-річний футболіст прокоментував свій можливий перехід до ПСЖ, у складі якого виступає українець Ілля Забарний.

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«Завжди добре, коли є можливість обирати серед таких клубів, чи не так? У мене є контракт із Барселоною. Щоправда, у футболі ніколи не знаєш, що може статися. Але добре, що в мене є контракт — я можу почекати й ухвалити рішення пізніше.

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Що має зробити Барселона? Показати, що вони справді хочуть мене бачити в команді, і сісти за стіл переговорів. Зрештою, усе вирішується в процесі діалогу", — наводить слова іспанця Sportico News.

Контракт Феррана з Барселоною спливає наприкінці червня 2027 року. Керівництво «синьо-гранатових» не зробило йому нової пропозиції щодо контракту.

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Варто зазначити, що в разі підписання нового контракту каталонці повинні будуть виплатити Манчестер Сіті 7−8 мільйонів євро. Таку умову було погоджено під час трансферу Торреса до Барселони у 2021 році. Це може бути причиною, через яку іспанський клуб не продовжує співпрацю з гравцем.

Минулого сезону Торрес провів 49 матчів, у яких забив 21 гол і віддав три результативні передачі. Також Торрес став автором єдиного гола у фіналі ЧС-2026 проти Аргентини.

Раніше повідомлялося, що 18-річний український форвард підписав контракт із Вільярреалом.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Футбол ФК Барселона ПСЖ (Paris SG)

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