Провідні футбольні функціонери Африки висловили підтримку Джанні Інфантіно перед президентськими виборами ФІФА, запланованими на березень наступного року.

П’ятеро впливових футбольних керівників Африки оприлюднили заяви, в яких підтримали Інфантіно та привітали його рішення відмовитися від суперечливого плану продажу частки майбутніх доходів від чемпіонату світу, повідомляє Reuters.

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Минулого тижня футбольні конфедерації Азії, Європи та КОНКАКАФ заявили, що втратили довіру до керівництва Інфантіно. Водночас CAF зберегла підтримку президента ФІФА, що може стати для нього важливим фактором у боротьбі за переобрання.

Серед тих, хто висловив підтримку Інфантіно, — віцепрезидент CAF Фузі Лекджаа (Марокко), члени Ради ФІФА Хані Або Ріда (Єгипет), Хаміду Джибрілья (Нігер), Ахмед Яйя (Мавританія), а також новообраний президент Федерації футболу Демократичної Республіки Конго Верон Мосенго-Омба.

У своїх заявах вони привітали рішення Інфантіно відмовитися від спірного проєкту та висловили йому підтримку.

Африканські країни відіграли важливу роль у перемозі Інфантіно на виборах президента ФІФА у 2016 році після його обіцянки більш ніж удвічі збільшити фінансування програм розвитку для асоціацій-членів.

Президент Федерації футболу Коморських островів Саїд Алі Атуман наголосив, що для багатьох африканських федерацій фінансування ФІФА має вирішальне значення.

«Наша проблема полягає в тому, як отримати гроші. Зараз у нас немає спонсорів. То як нам конкурувати? Найбагатші країни можуть тренувати гравців, мати інфраструктуру та обладнання, і не випадково вони потім досягають результатів. Більшість європейських країн не мають цих проблем», — сказав Атуман.

Президент Футбольної асоціації Малаві Флітвуд Хайя також підкреслив важливість фінансової підтримки.

«Наш уряд не в змозі забезпечити лікарні медикаментами та водночас фінансувати футбол. Малаві потрібні гроші. Малаві потрібні стадіони», — заявив Хайя.

Наразі базове фінансування ФІФА гарантує кожній із 211 асоціацій-членів 8 млн доларів протягом чотирирічного циклу, а CAF також надає своїм членам щорічні гранти.

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Раніше повідомлялось, що одинадцять американських міст, що приймали матчі чемпіонату світу 2026 року, вимагають від ФІФА виплати коштів, які, за їхніми словами, були обіцяні керівництвом організації.