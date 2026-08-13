Шість арабських федерацій підтримали Інфантіно на тлі скандалу у ФІФА

Інфантіно, який балотується на переобрання наступного року, опинився під тиском після невдалого плану залучення приватних інвестицій до комерційних прав ФІФА.

Шість керівників національних арабських футбольних асоціацій, зокрема Катару та Марокко, підтримали президента ФІФА Джанні Інфантіно на тлі кризи у світовому футболі, повідомляє Reuters.

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УЄФА, АФК та КОНКАКАФ розкритикували його дії та закликали до відставки.

ФІФА планувала створити дочірню компанію FIFA Forward Enterprise, якій мали передати комерційні права, зокрема на організацію чемпіонату світу. Близько 20% компанії планували продати приватним інвесторам на чолі з Thrive Eternal за 4,2 мільярда доларів. Зрештою Інфантіно відмовився від реалізації проєкту після значного спротиву футбольних організацій.

Заяву підписали голова національної федерації Катару шейх Хамад бін Халіфа Аль Тані, Хані Або Ріда, голова федерації футболу Єгипту, а також керівники федерацій Лівану, Марокко, Судану та Мавританії.

«Ми глибоко цінуємо постійні зусилля пана Інфантіно щодо розвитку футболу в усьому світі, розширення можливостей у всіх регіонах та посилення ролі гри в об'єднанні людей та громад», — заявили вони.

Четверо з шести підписантів — Аль Тані, Або Ріда, Фузі Лекджаа з Марокко та керівник футбольної федерації Мавританії Ахмед Ях’я — також є членами Ради ФІФА.

Раніше президента ФІФА також підтримав президент США Дональд Трамп, який опинився під тиском через план продажу частини комерційних прав на чемпіонат світу приватним інвесторам.