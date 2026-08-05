«Завжди займала чітку позицію»: Блаттер розповів, хто має очолити ФІФА замість Інфантіно

Блаттер вважає, що Клавенесс має очолити ФІФА замість Джанні Інфантіно, який втрачає підтримку через скандал навколо продажу комерційної частки у чемпіонаті світу.

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«Лізе Клавенесс заслуговує на глибоку повагу. Вона була єдиною, хто завжди займав чітку позицію і не йшов за більшістю. А для ФІФА настав час, щоб її очолила жінка», — написав Блаттер у X.

45-річна Клавенесс — колишня футболістка збірної Норвегії. Ще під час ігрової кар'єри вона зайнялася юриспруденцією і почала працювати в юридичній фірмі в Осло.

Футбольну асоціацію Норвегії Клавенесс очолила у 2022 році. Вона неодноразово критикувала керівництво ФІФА через питання прав людини, прозорості управління та процесу ухвалення рішень, а також виступала проти проведення чемпіонатів світу у Катарі та Саудівській Аравії.

Нагадаємо, після ЧС-2026 навколо ФІФА виникла криза через план Інфантіно створити дочірню компанію FIFA Forward Enterprise (FFE), якій мали передати комерційні права, зокрема на організацію чемпіонату світу. Організація планувала залучити до 4,2 мільярда доларів, продавши близько 20% акцій нової структури приватним інвесторам.

Ініціатива зустріла жорсткий опір з боку футбольних організацій. УЄФА пригрозив бойкотом турнірів ФІФА за участю своїх 55 національних асоціацій, проти також виступили КОНКАКАФ та Азійська конфедерація футболу. Зрештою Інфантіно відмовився від реалізації цього проєкту.

Раніше стало відомо, що футбольні федерації Сербії, Швеції та Уельсу відкликали підтримку Інфантіно на майбутніх виборах президента ФІФА.