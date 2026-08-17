«Правило не передбачає жодних винятків»: Інфантіно закликали не допустити до виборів

Правозахисна організація FairSquare звернулася до ФІФА з офіційним листом, у якому закликала не допустити Джанні Інфантіно до участі в наступних виборах президента організації.

Про це повідомляє The Athletic.

Звернення отримали троє членів Комітету з питань управління, аудиту та дотримання вимог ФІФА. У FairSquare вважають, що Інфантіно вже використав дозволені статутом три президентські терміни, тому не може претендувати на четвертий.

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«Ми звертаємося до вас із проханням визнати пана Інфантіно таким, що не має права знову балотуватися на посаду президента ФІФА, оскільки він уже перебуває на своєму третьому й останньому терміні повноважень», — йдеться у листі.

Організація також поставила під сумнів рішення ФІФА не враховувати період з 2016 по 2019 рік як перший термін Інфантіно. У грудні 2022 року Рада ФІФА підтвердила цю позицію, заявивши, що тодішній період перебування швейцарця на посаді не зараховується до загальної кількості термінів.

FairSquare стверджує, що документи, які стали підставою для такого рішення, так і не були оприлюднені. Правозахисники наголошують: статут ФІФА не містить положень, які дозволяли б не враховувати термін через те, що він тривав менше чотирьох років.

«У Статуті чітко зазначено, що „жодна особа не може обіймати посаду президента більше трьох термінів“, без будь-якого розрізнення щодо цих термінів повноважень», — зазначили у FairSquare.

Інфантіно очолив ФІФА у 2016 році після відставки Йозефа Блаттера. У 2022 році його переобрали на посаду президента організації.

Раніше повідомлялось, що шість арабських футбольних федерацій висловили підтримку Інфантіно. Також його підтримав президент США Дональд Трамп.