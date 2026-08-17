«Правило не передбачає жодних винятків»: Інфантіно закликали не допустити до виборів

17 серпня, 18:46
Джанні Інфантіно (Фото: REUTERS/Denis Balibouse)

Джанні Інфантіно (Фото: REUTERS/Denis Balibouse)

Правозахисна організація FairSquare звернулася до ФІФА з офіційним листом, у якому закликала не допустити Джанні Інфантіно до участі в наступних виборах президента організації. 

Читайте також:
Інфантіно відкинув звинувачення в тому, що УЄФА платить величезні гроші його коханці

Про це повідомляє The Athletic.

Звернення отримали троє членів Комітету з питань управління, аудиту та дотримання вимог ФІФА. У FairSquare вважають, що Інфантіно вже використав дозволені статутом три президентські терміни, тому не може претендувати на четвертий.

Реклама

«Ми звертаємося до вас із проханням визнати пана Інфантіно таким, що не має права знову балотуватися на посаду президента ФІФА, оскільки він уже перебуває на своєму третьому й останньому терміні повноважень», — йдеться у листі.

Організація також поставила під сумнів рішення ФІФА не враховувати період з 2016 по 2019 рік як перший термін Інфантіно. У грудні 2022 року Рада ФІФА підтвердила цю позицію, заявивши, що тодішній період перебування швейцарця на посаді не зараховується до загальної кількості термінів.

FairSquare стверджує, що документи, які стали підставою для такого рішення, так і не були оприлюднені. Правозахисники наголошують: статут ФІФА не містить положень, які дозволяли б не враховувати термін через те, що він тривав менше чотирьох років.

«У Статуті чітко зазначено, що „жодна особа не може обіймати посаду президента більше трьох термінів“, без будь-якого розрізнення щодо цих термінів повноважень», — зазначили у FairSquare.

Інфантіно очолив ФІФА у 2016 році після відставки Йозефа Блаттера. У 2022 році його переобрали на посаду президента організації.

Читайте також:
«Шляху назад немає»: Норвезька федерація закликала Інфантіно піти у відставку

Раніше повідомлялось, що шість арабських футбольних федерацій висловили підтримку Інфантіно. Також його підтримав президент США Дональд Трамп.

Редактор: Анастасія Апетрі

Теги:   ФІФА Джані Інфантіно

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies