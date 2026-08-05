«Зганьбив посаду». Легенда Реала та Барселони закликав президента ФІФА Інфантіно піти у відставку

Легендарний півзахисник розкритикував Інфантіно та заявив, що ніколи раніше не бачив у футболі настільки корисливої поведінки.

«Я приєднуюся до інших представників футбольної спільноти та закликаю Інфантіно піти у відставку з посади президента ФІФА. Інфантіно зганьбив ту посаду, яку обіцяв піднести на новий рівень.

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Він брехав, обманював і намагався нажитися за рахунок того виду спорту, якому мав служити. Він втратив підтримку своїх вищих керівників, найближчих радників, переважної більшості людей, які присвятили своє життя цьому виду спорту, і, як видається, навіть лауреата Премії ФІФА за мир. Врятувати його гідність уже занадто пізно, але врятувати футбол ще не пізно. Він повинен піти. Негайно", — написав Фігу для Daily Mail.

Нагадаємо, що після ЧС-2026 навколо ФІФА виникла криза через план Інфантіно створити дочірню компанію FIFA Forward Enterprise (FFE), якій мали бути передані комерційні права, зокрема на організацію чемпіонату світу. Організація планувала залучити до 4,2 мільярда доларів, продавши близько 20% акцій нової структури приватним інвесторам.

Ініціатива зустріла жорсткий опір з боку футбольних організацій. УЄФА пригрозила бойкотом турнірів ФІФА за участю своїх 55 національних асоціацій; проти також виступили КОНКАКАФ та Азіатська конфедерація футболу. У підсумку Інфантіно відмовився від реалізації цього проєкту.

Раніше стало відомо, що футбольні федерації Сербії, Швеції та Уельсу відкликали підтримку Інфантіно на майбутніх виборах президента ФІФА.

Вибори президента ФІФА відбудуться на конгресі організації в березні 2027 року. Інфантіно очолює ФІФА з 2016 року.