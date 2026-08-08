Інфантіно відкинув звинувачення в тому, що УЄФА платить величезні гроші його коханці

Звинувачення з’явилися на тлі боротьби Інфантіно за своє майбутнє на посаді президента ФІФА після невдалих планів щодо продажу частини прав на ЧС приватним інвесторам.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно заперечив звинувачення у неналежній поведінці після розслідування щодо виплати УЄФА жінці, яка, могла мати з ним стосунки під час його роботи генеральним секретарем організації, повідомляє BBC.

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Згідно з розслідуванням The Telegraph, УЄФА здійснила шестизначну виплату жінці після її звільнення. Повідомляється, що виплата була пов’язана з її стосунками з Інфантіно, який очолював УЄФА як генеральний секретар з 2009 до 2016 року.

Речник Інфантіно заявив, що президент ФІФА «рішуче заперечує ці категорично неправдиві звинувачення».

«Президент ФІФА Джанні Інфантіно рішуче заперечує ці звинувачення, і вони категорично не відповідають дійсності. Будь-який натяк на неналежну поведінку або порушення статутів чи правил є наклепницьким», — заявив речник ФІФА.

Також він зазначив: «Жоден співробітник УЄФА та ФІФА ніколи не скаржився на поведінку пана Інфантіно, оскільки ніколи не було інциденту, в якому він був би задіяний».

УЄФА підтвердила, що відповідній особі було здійснено виплату у зв’язку з її звільненням. Також організація повідомила, що частина виплати покрила вартість навчання за програмою MBA у місцевій бізнес-школі.

В УЄФА заявили, що всі здійснені платежі відповідали правилам, які діяли на той час. Водночас згодом ці правила були посилені та тепер «відображають ті, що існують у сучасній, високопрофільній організації».

Раніше повідомлялося, що Норвезька федерація закликала Інфантіно піти у відставку.