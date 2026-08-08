Інфантіно відкинув звинувачення в тому, що УЄФА платить величезні гроші його коханці

8 серпня, 11:58
Джанні Інфантіно (Фото: REUTERS / Remo Casilli)

Джанні Інфантіно (Фото: REUTERS / Remo Casilli)

Звинувачення з’явилися на тлі боротьби Інфантіно за своє майбутнє на посаді президента ФІФА після невдалих планів щодо продажу частини прав на ЧС приватним інвесторам.

Читайте також:
«ФІФА захищатиме свою доброчесність»: Інфантіно визнав помилки та відкликав проєкт продажу прав на ЧС

Президент ФІФА Джанні Інфантіно заперечив звинувачення у неналежній поведінці після розслідування щодо виплати УЄФА жінці, яка, могла мати з ним стосунки під час його роботи генеральним секретарем організації, повідомляє BBC.

Реклама

Згідно з розслідуванням The Telegraph, УЄФА здійснила шестизначну виплату жінці після її звільнення. Повідомляється, що виплата була пов’язана з її стосунками з Інфантіно, який очолював УЄФА як генеральний секретар з 2009 до 2016 року.

Речник Інфантіно заявив, що президент ФІФА «рішуче заперечує ці категорично неправдиві звинувачення».

«Президент ФІФА Джанні Інфантіно рішуче заперечує ці звинувачення, і вони категорично не відповідають дійсності. Будь-який натяк на неналежну поведінку або порушення статутів чи правил є наклепницьким», — заявив речник ФІФА.

Також він зазначив: «Жоден співробітник УЄФА та ФІФА ніколи не скаржився на поведінку пана Інфантіно, оскільки ніколи не було інциденту, в якому він був би задіяний».

УЄФА підтвердила, що відповідній особі було здійснено виплату у зв’язку з її звільненням. Також організація повідомила, що частина виплати покрила вартість навчання за програмою MBA у місцевій бізнес-школі.

В УЄФА заявили, що всі здійснені платежі відповідали правилам, які діяли на той час. Водночас згодом ці правила були посилені та тепер «відображають ті, що існують у сучасній, високопрофільній організації».

Читайте також:
«Президент його дуже любить»: Трамп готовий зробити «все можливе», щоб Інфантіно зберіг посаду

Раніше повідомлялося, що Норвезька федерація закликала Інфантіно піти у відставку.

Редактор: Анастасія Апетрі

Теги:   ФІФА УЄФА Джані Інфантіно

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies