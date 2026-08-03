Інфантіно звернувся по підтримку до Трампа після провалу плану продажу частки в ЧС

Після того як ФІФА відмовилася від своєї ініціативи, Інфантіно неодноразово, але безуспішно, намагався зв'язатися з Дональдом Трампом телефоном.

Як повідомляє Reuters із посиланням на The New York Post, президент ФІФА Джанні Інфантіно звернувся по підтримку до адміністрації президента США Дональда Трампа після провалу плану продажу частки в комерційних правах на чемпіонат світу.

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Президент ФІФА почувався «ізольованим» через хвилю негативного висвітлення ситуації у ЗМІ.

Також повідомляється, що Інфантіно запланував приватні переговори з державним секретарем США Марко Рубіо. Два джерела, знайомі з ситуацією, підтвердили, що президент ФІФА мав провести телефонну розмову з головним дипломатом США.

Критика на адресу Інфантіно посилилася після невдалої спроби виділити комерційні активи ФІФА в окрему структуру, яку мали підтримати приватні інвестори. План передбачав створення дочірньої компанії FIFA Forward Enterprise (FFE), якій планували передати права на комерційну діяльність, зокрема організацію чемпіонату світу.

ФІФА розраховувала залучити до 4,2 мільярда доларів, продавши близько 20% акцій нової компанії групі інвесторів на чолі з Thrive Eternal. Керівником Thrive Eternal є Джошуа Кушнер — брат Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа.

Втім, у план зазнав невдачі через жорсткий опір з боку футбольних організацій. Найбільш різко проти ініціативи виступив УЄФА, який пригрозив бойкотом турнірів ФІФА за участю своїх 55 національних асоціацій, якщо проєкт не буде скасований. Проти також висловилися КОНКАКАФ та Азійська конфедерація футболу. Зрештою Інфантіно був змушений відмовитися від цієї ідеї.

Після провалу ініціативи увага зосередилася на можливих наслідках для 56-річного Інфантіно. Зокрема, посилилася увага до його потенційного переобрання на посаді президента ФІФА на термін 2027−2031 років.

Раніше повідомлялося, що УЄФА також розглядає можливість подати до суду на ФІФА через вже скасований план продажу приватним інвесторам частки в комерційних правах на чемпіонат світу та інші турніри.