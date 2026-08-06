«ФІФА захищатиме свою доброчесність»: Інфантіно визнав помилки та відкликав проєкт продажу прав на ЧС

Президент ФІФА Джанні Інфантіно та генеральний секретар організації Маттіас Графстрем надіслали відкритого листа віцепрезидентам, членам Ради ФІФА та 211 національним асоціаціям після зустрічі в Рабаті (Марокко).

Текст заяви оприлюднив у соцмережі X британський журналіст Роб Гарріс.

Інфантіно та Графстрем прокоментували ситуацію навколо проєкту створення FIFA Forward Enterprise (FFE), визнавши допущені помилки.

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«Ми визнаємо, що в процесі запропонованого створення FIFA Forward Enterprise були допущені помилки. Рада ФІФА та асоціації-члени точно не мали наміру відчувати себе виключеними з цього процесу, і до цього слід було підійти інакше. Ми визнаємо, що помилки також були допущені після того, як пропозиція поширилась у медіа», — йдеться у зверненні.

Керівництво ФІФА також перепросило за ситуацію.

«Ми щиро перепрошуємо за ці помилки та зобов’язуємося не допустити їх повторення. З огляду на це, ми проведемо необхідний огляд, і звіт буде представлено Раді ФІФА на наступному запланованому засіданні», — зазначили Інфантіно та Графстрем.

У листі підтверджується, що проєкт FIFA Forward Enterprise офіційно відкликано.

«Пропозиція, яка мала б підлягати схваленню асоціацій-членів та Ради ФІФА, тепер знята з розгляду. З відкликанням проєкту ФІФА більше не терпітиме жодних нападок на свою доброчесність, належне управління та належну правову процедуру і вживатиме всіх необхідних заходів для захисту свого імені та репутації», — наголошується у листі.

Нагадаємо, після ЧС-2026 навколо ФІФА виникла криза через план Інфантіно створити дочірню компанію FIFA Forward Enterprise (FFE), якій мали передати комерційні права, зокрема на організацію чемпіонату світу. Організація планувала залучити до 4,2 мільярда доларів, продавши близько 20% акцій нової структури приватним інвесторам.

Ініціатива викликала жорсткий спротив з боку футбольних організацій. УЄФА пригрозила бойкотом турнірів ФІФА за участю своїх 55 асоціацій, проти також виступили КОНКАКАФ та Азійська конфедерація футболу. У підсумку Інфантіно відмовився від реалізації проєкту.

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Раніше повідомлялося, що футбольні федерації Сербії, Швеції та Уельсу відкликали підтримку Інфантіно на майбутніх виборах президента ФІФА. Вибори відбудуться на конгресі організації у березні 2027 року. Інфантіно очолює ФІФА з 2016 року.