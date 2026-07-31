«Абсолютно неприйнятно»: дві континентальні конфедерації виступили проти плану Інфантіно

Конфедерація футболу Північної та Центральної Америки (КОНКАКАФ) та Азійська конфедерація футболу (АФК) виступили проти планів ФІФА.

Дві континентальні конфедерації приєдналися до УЄФА і виступили проти комерційних планів ФІФА щодо створення компанії FIFA Forward Enterprise (FFE) та продажу частки комерційних прав на чемпіонат світу приватним інвесторам.

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КОНКАКАФ повідомила, що провела зустріч за участю президентів усіх 41 національної асоціації-члена. За її підсумками конфедерація одноголосно відхилила пропозицію президента ФІФА.

АФК заявила про «солідарність» із регіональними організаціями УЄФА та КОНКАКАФ, які раніше виступили проти цієї ініціативи. Водночас азійська конфедерація не закликала до бойкоту турнірів під егідою ФІФА.

Як повідомляє Reuters, у своїй заяві АФК висловила «глибоке занепокоєння» щодо створення комерційної дочірньої компанії FIFA Forward Enterprise вартістю 20 мільярдів доларів, яка має займатися проведенням чемпіонату світу та інших заходів ФІФА.

«Той факт, що ситуація досягла точки, коли реальна можливість бойкоту Чемпіонату світу з футболу вийшла на публічне обговорення, має стурбувати кожного, хто піклується про майбутнє нашого футболу. Футбол ніколи не мав бути поставлений у таке становище. Це абсолютно неприйнятно», — йдеться у заяві.

В організації додали, що ситуація має стати каталізатором інституційної реформи у ФІФА, а «значуща демократія не вимірюється виключно можливістю голосувати».

Раніше повідомлялося, що всі 55 асоціацій УЄФА можуть бойкотувати чемпіонат світу через ініціативу президента ФІФА Джанні Інфантіно.