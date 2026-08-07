«Шляху назад немає»: Норвезька федерація закликала Інфантіно піти у відставку

Причиною такого звернення став контраверсійний проєкт Інфантіно щодо передачі частки комерційних прав на чемпіонат світу приватним інвесторам.

Про це йдеться у заяві на офіційному сайті організації.

Під час засідання правління Норвезька футбольна федерація (НФФ) ключовим питанням стали дії ФІФА та криза, яка склалася в міжнародному футболі.

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«Для Джанні Інфантіно шляху назад немає. Міжнародна футбольна співпраця переживає серйозні проблеми, і нам потрібна причина зібратися разом зараз. Ми хочемо попросити президента ФІФА піти у відставку негайно», — йдеться в заяві.

У НФФ заявили, що Інфантіно підірвав довіру до ФІФА. Президентка федерації Лізе Клавенесс наголосила, що організація потребує нового керівництва, оскільки нині немає можливості відновити довіру до чинного президента.

Також НФФ ініціює повний перегляд системи управління ФІФА на основі реформ 2015−2016 років та має намір довести до відома відповідних органів організації свої зауваження щодо низки резонансних справ.

Нагадаємо, після чемпіонату світу 2026 року ФІФА опинилася в центрі кризи через план створення дочірньої компанії FIFA Forward Enterprise (FFE), якій мали передати комерційні права, зокрема на чемпіонат світу. Проєкт викликав жорсткий спротив з боку футбольних організацій, після чого Інфантіно відмовився від його реалізації.

Раніше повідомлялось, що Джанні Інфантіно та генеральний секретар організації Маттіас Графстрем надіслали відкритого листа віцепрезидентам, членам Ради ФІФА та 211 національним асоціаціям після зустрічі в Рабаті (Марокко).