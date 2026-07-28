«Ніхто з нас не володіє футболом»: УЄФА розкритикував плани Інфантіно щодо продажу частки в ЧС

УЄФА негативно відреагував на плани ФІФА продати частку у правах на чоловічі та жіночі чемпіонати світу приватним інвесторам.

Раніше видання The Times повідомило, що ФІФА планує створити окрему комерційну компанію, яка управлятиме правами на чоловічі та жіночі чемпіонати світу.

За інформацією джерела, президент ФІФА Джанні Інфантіно після завершення свого останнього президентського терміну може обійняти посаду «комісара» нової структури та суттєво збільшити свої доходи. Також зазначається, що запропоновані організаційні зміни можуть вплинути на майбутній формат чемпіонатів світу.

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У відповідь на ці повідомлення УЄФА заявив, що «надзвичайно серйозно» ставиться до таких планів, і звинуватив керівництво ФІФА в тому, що воно «перейшло межу».

«Це переходить межу, яку керівні організації футболу ніколи не мають перетинати. УЄФА ставиться до цього надзвичайно серйозно», — йдеться у заяві.

В організації також наголосили, що так само до цього питання мають поставитися всі учасники футбольної спільноти.

«Так само має ставитися кожна національна футбольна асоціація. Як і кожна залучена сторона: ліги, клуби, гравці, фанати, уряди країн та всі, хто піклується про майбутнє футболу».

УЄФА підкреслив, що футбол не може бути предметом комерційного продажу.

«Душа та управління футболом — це не активи для торгівлі. Особливо за нульової прозорості стосовно того, хто виграє фінансово. Ніхто з нас не володіє футболом. Він не належить ФІФА для продажу».

Раніше повідомлялося, що президент УЄФА Александер Чеферін відмовився відвідати фінал чемпіонату світу-2026, який відбувся у Нью-Йорку.

Крім того, віцепрезидентка УЄФА Лора Макаллістер також розкритикувала рішення про скасування дискваліфікації нападника збірної США.