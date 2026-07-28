Інфантіно планує продавати частки в чемпіонаті світу приватним інвесторам

Організація планує створити нову компанію FIFA Forward Enterprise (FFE), яка керуватиме комерційними правами найбільших футбольних турнірів.

За інформацією The New York Times, вартість нової структури оцінюється приблизно у 20 млрд доларів. Під управління FFE планують передати права на чоловічі та жіночі чемпіонати світу, а також клубний чемпіонат світу.

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ФІФА має намір продати до 30% акцій компанії приватним інвесторам, щоб залучити від 4 до 6 млрд доларів. При цьому організація збереже контроль над структурою, залишивши за собою 70−80% акцій. Підготовкою угоди займається американський інвестиційний банк J.P. Morgan.

Одним із головних претендентів на участь у проєкті називають фонд Thrive Capital через структуру Thrive Eternal. Його засновником є американський мільярдер Джошуа Кушнер — брат Джареда Кушнера, чоловіка дочки президента США Дональда Трампа.

Як повідомляють ЗМІ, президент ФІФА Джанні Інфантіно вже проводив попередні консультації з представниками оточення адміністрації Трампа після завершення чемпіонату світу-2026, який проходив у США, Канаді та Мексиці.

Щоб отримати підтримку реформи з боку національних асоціацій, Інфантіно пропонує кожній із 211 футбольних федерацій отримати частку в новій компанії. За оцінками джерел, це може дозволити кожній організації одноразово отримати близько 20 млн доларів після продажу своєї частки. Президент ФІФА називає таку модель «демократизацією футболу».

Інфантіно також розраховує переобратися на останній президентський термін і залишатися на посаді глави ФІФА до 2031 року. За інформацією джерел, після цього він може очолити FIFA Forward Enterprise як генеральний директор, хоча у ФІФА заявляють, що подібні кадрові рішення офіційно не обговорювалися.

Раніше Інфантіно звернувся до критиків ЧС-2026 та звинуватив їх у поширенні ненависті.